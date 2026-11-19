جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در پیامی خطاب به هیثم بن طارق سلطان عمان با تبریک فرا رسیدن روز ملی این کشور، روابط جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان را متکی بر پیوند‌های عمیق تاریخی، دینی، حسن همجواری و برخوردار از جایگاهی ویژه توصیف کرد و افزود: اطمینان دارم در پرتو رهنمود‌ها و اراده سیاسی جنابعالی و با اتکا به ظرفیت‌های گسترده همکاری میان دو کشور، شاهد گسترش و تعمیق هرچه بیشتر مناسبات دوجانبه در تمامی زمینه‌ها و تقویت همکاری‌ها در راستای صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای خواهیم بود.

رئیس‌جمهوری همچنین در این پیام از خدا برای سلطان عمان سلامتی و سربلندی و برای دولت و ملت عمان پیشرفت و رفاه روز افزون مسئلت کرد.