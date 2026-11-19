نایب رئیس شورای امنیت روسیه در واکنش به نشست سه‌جانبه سران روسیه، چین و آمریکا در شهر شنژن چین تاکید کرد این نشست نقش رهبری این سه کشور را در شکل‌دهی به معماری جدید امنیتی بین‌المللی و اروپایی، کنترل تسلیحات و حل مناقشات بزرگ منطقه‌ای نشان داد و اروپا در این زمینه جا ماند.

جوان آنلاین: دیمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه امروز پنجشنبه در پیامی در بستر شبکه اجتماعی «مکس» نوشت: «نشست میان رهبران روسیه، چین و آمریکا — سران سه قدرت مهم جهان — برگزار شد. قالب "سه‌گانه بزرگ" نقش رهبری آنها را در شکل‌دهی به معماری جدید امنیت بین‌المللی و اروپایی، کنترل تسلیحات و حل مناقشات بزرگ منطقه‌ای تثبیت کرد.»

وی افزود رهبران اروپایی خود را از فهرست تأثیرگذاران بر تصمیم‌گیری کنار گذاشته‌اند.

به گزارش ریانووستی، صبح امروز، ولادیمیر پوتین، شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ، روسای جمهور روسیه، چین و آمریکا در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) در شنژن چین نشست سه‌جانبه‌ای برگزار کردند که نخستین دیدار تاریخ میان رهبران سه کشور بود.

اجلاس اپک ۱۸ و ۱۹ نوامبر در شنژن برگزار می‌شود و ۲۱ کشور منطقه آسیا-اقیانوسیه، از جمله روسیه، چین و آمریکا، عضو آن هستند.