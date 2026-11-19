پدرام مجاوری، کارگردان و بازیگر نمایش «من متولد شدم» نوشته بهمن صادق‌حسنی از لاهیجان که در بخش تئاتر خیابانی «سردار آسمانی» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت حضور دارد، با اشاره به موضوع این اثر و ادای دین به خانواده‌های شهدای دفاع مقدس، تئاتر خیابانی را فرصتی برای نزدیک کردن هنر به زندگی مردم دانست و تأکید کرد هنرمندان شهرستانی امروز در این عرصه هم‌پای هنرمندان پایتخت فعالیت می‌کنند.

جوان آنلاین: مجاوری که با نام شناسنامه‌ای رضا مجاوری شناخته می‌شود، درباره نمایش «من متولد شدم» گفت: «این اثر را به‌عنوان کارگردان و بازیگر در این رویداد اجرا کرده‌ام. طرح و ایده اولیه نمایش متعلق به استاد بهمن صادق حسنی است. ایشان در روز‌های نخست، با اشاره به مادری که فرزندش را در راه دفاع از کشور از دست داده و ماسک شیمیایی‌ای که نتوانسته به دست آن کودک برسد، مفهوم مقاومت را برای من ترسیم کردند. با دیدن این طرح، تصمیم گرفتم آن را کارگردانی کنم.»

او ادامه داد: «این نمایش به‌صورت تک‌نفره اجرا می‌شود و آن را به خانواده‌های شهدای هشت سال دفاع مقدس تقدیم کرده‌ام. ما نمی‌توانیم عمق اندوه این خانواده‌ها را به‌طور کامل درک کنیم، اما تلاش می‌کنیم با زبان هنر صدای آنان باشیم. دیدن رضایت مادران شهدا پس از اجرا برای من بسیار ارزشمند است؛ چراکه احساس می‌کنم با این آثار نشان می‌دهیم آنان را فراموش نکرده‌ایم و هنرمندان همچنان ادامه‌دهنده این مسیر هستند.»

این هنرمند درباره کارکرد تئاتر خیابانی بیان کرد: «تئاتر خیابانی هنر را به بطن جامعه و میان مردم می‌آورد. در اجرای سالن، ممکن است مخاطب عام تصور کند به دلیل هزینه یا نداشتن بلیت امکان تماشای تئاتر را ندارد، اما در خیابان این محدودیت‌ها کنار می‌رود و هنر در دسترس همه اقشار قرار می‌گیرد.»

او افزود: «در تئاتر خیابانی با مخاطبانی از گروه‌های مختلف اجتماعی روبه‌رو هستیم؛ از کارگر و رفتگر گرفته تا افرادی که برای قدم زدن از محل اجرا عبور می‌کنند و برای تماشای نمایش می‌ایستند. همین ارتباط مستقیم با مردم باعث شده است تئاتر خیابانی را بیشتر از تئاتر صحنه‌ای دوست داشته باشم.»

مجاوری با اشاره به سابقه برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی شهروند در لاهیجان گفت: «لاهیجان میزبان مناسبی برای تئاتر خیابانی است. استاد بهمن صادق حسنی سال‌ها پیش این جریان را با عنوان تئاتر شهروند لاهیجان در استان گیلان پایه‌گذاری کردند و اکنون حدود ۱۴ تا ۱۵ سال است که این رویداد در سطح کشور شناخته شده است. هنرمندان و علاقه‌مندان از نقاط مختلف کشور برای تماشای اجرا‌ها به لاهیجان سفر می‌کنند.»

او ادامه داد: «این استقبال، حاصل تلاش‌های استاد صادق حسنی و علاقه‌مندی مردم لاهیجان به هنر است. من اهل لنگرود هستم، اما با افتخار در لاهیجان فعالیت می‌کنم و این شهر را به دلیل ظرفیت‌های هنری و حضور چنین هنرمندانی، میزبان شایسته‌ای برای تئاتر خیابانی می‌دانم.»

این کارگردان درباره تمرکز امکانات و توجه هنری در تهران و کمتر دیده شدن هنرمندان شهرستانی نیز اظهار کرد: «در گذشته چنین تصوری وجود داشت که هنر و تئاتر بیشتر در پایتخت دیده می‌شود، اما با شکل‌گیری و گسترش جریان تئاتر شهروند لاهیجان، این نگاه به‌تدریج کمرنگ شده است. امروز در نقاط مختلف شهر شاهد حضور هنرمندان و مخاطبان تئاتر هستیم و استقبال مردم از اجرا‌ها به اندازه‌ای است که گاهی برای ایستادن و تماشا کردن نیز جای خالی پیدا نمی‌شود.»

او در پایان تأکید کرد: «ما در شهرستان، در عرصه تئاتر خیابانی هم‌پای پایتخت و شهر‌های بزرگ رقابت می‌کنیم و کمبودی احساس نمی‌کنیم. حضور استاد بهمن صادق حسنی و جریانی که در لاهیجان شکل گرفته، نقش مهمی در رسیدن به این جایگاه داشته است.»