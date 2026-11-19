جوان آنلاین: بهمن صادق حسنی درباره اهمیت برگزاری بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، به‌ویژه در شرایط کنونی، گفت: ضرورت پرداختن به موضوع مقاومت بسیار زیاد است. ما باید بتوانیم اسطوره‌های معاصر خود، شهدای کشور، رزمندگان و مقاومت مردم ایران را به تصویر بکشیم. سرداران و شخصیت‌هایی که در دوران دفاع مقدس، جنگ دوازده‌روزه و دیگر مقاطع مقاومت از دست داده‌ایم، بخشی از اسطوره‌های این سرزمین هستند و باید زندگی و اقدامات آنان برای مردم بازخوانی شود.

او ادامه داد: امروز وظیفه هنرمندان است که زندگی این شخصیت‌ها را واکاوی کنند، بخش‌های مهم و تأثیرگذار آن را بشناسند و در قالب آثار هنری به مردم ارائه دهند. برای مثال، ممکن است بسیاری از مردم از اقدامات و نقش شهید لاریجانی اطلاع کافی نداشته باشند؛ بنابراین هنرمندان باید این ابعاد را بررسی و به تصویر بکشند.

این هنرمند با اشاره به ظرفیت هنر‌های نمایشی در انتقال مفاهیم مقاومت بیان کرد: هنر نمایش می‌تواند یکی از مؤثرترین زبان‌ها برای انتقال یک موضوع باشد. ممکن است کتاب‌های بسیاری درباره یک شخصیت نوشته شود، اما همه مردم فرصت مطالعه آنها را پیدا نکنند. در مقابل، نمایش با استفاده از زبان تصویر می‌تواند مفاهیم را ملموس‌تر کند و تأثیر بیشتری بر مخاطب بگذارد.

حسنی با اشاره به فعالیت‌های دو دوره اخیر جشنواره تئاتر مقاومت افزود: این جشنواره به‌عنوان یکی از جریان‌های اصلی تولید آثار نمایشی با موضوع مقاومت، در دوره‌های اخیر اقدامات مؤثری داشته است. از جمله این اقدامات می‌توان به تولید آثاری با پیگیری ستاد اجرایی جشنواره، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تولیدی در استان‌های مختلف و همچنین فعالیت‌های بخش پژوهش و انتشارات اشاره کرد.

او با تأکید بر اهمیت انتشار نمایشنامه‌ها و منابع پژوهشی جشنواره گفت: دستاورد‌های این اقدامات لزوماً قرار نیست در همان زمان برگزاری جشنواره نمایان شود. آثاری که تولید شده و منابعی که در اختیار هنرمندان قرار گرفته است، می‌تواند در ماه‌ها و سال‌های آینده زمینه‌ساز خلق آثار تازه‌ای در حوزه مقاومت باشد. به اعتقاد من، مجموعه فعالیت‌های ستاد جشنواره در آینده نزدیک نتایج خود را نشان خواهد داد.

این کارگردان درباره اثری که به نویسندگی او در بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت حضور دارد، توضیح داد: نمایش «من متولد شدم» از تولیدات کارگاه «افق مقاومت» است که حدود هفت تا هشت ماه پیش در لاهیجان برگزار شد. در این کارگاه، هنرمندانی حضور داشتند که برخی از آنها برای نخستین بار تجربه فعالیت در چنین فضایی را به دست می‌آوردند. این نمایش یکی از آثار تولیدشده در جریان همان کارگاه است که رضا مجاوری کارگردانی آن را بر عهده دارد.

حسنی در ادامه درباره ظرفیت تئاتر خیابانی برای پرداختن به موضوع مقاومت و تأثیر آن بر جامعه گفت: یکی از رسالت‌های جشنواره تئاتر مقاومت، تولید آثاری با موضوع و مضامین جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان است. این جشنواره در دوره گذشته نیز در بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی به این موضوع توجه داشت و به نظر من اتفاقات موفقی رقم خورد.

او با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر گروه‌های تئاتر خیابانی به کیفیت آثار تولیدی ادامه داد: تولید یک اثر نباید صرفاً به اجرای آن در جشنواره و دریافت کمک‌هزینه محدود شود. گروه‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، باید پس از تولید اثر، زمینه اجرای عمومی آن را نیز در شهرستان‌ها، استان‌ها و تهران فراهم کنند تا مردم بیشتری فرصت تماشای این آثار را داشته باشند.

این هنرمند افزود: صرف تولید یک نمایش و ارائه آن در جشنواره نمی‌تواند تمام ظرفیت‌های یک اثر را محقق کند. باید شرایطی فراهم شود تا گروه‌های نمایشی بتوانند اجرا‌های موفق‌تر و گسترده‌تری داشته باشند و آثارشان با مخاطبان بیشتری ارتباط برقرار کند. هنرمندان برای تولید این آثار زحمت زیادی می‌کشند و حیف است حاصل تلاش آنها تنها به یکی دو اجرای جشنواره‌ای محدود شود.

حسنی در پایان با اشاره به فعالیت گروه‌های تئاتر خیابانی در یک سال گذشته اظهار کرد: گروه‌های تئاتر خیابانی در حوزه مقاومت و موضوعات مرتبط با جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان، در استان‌های مختلف کشور فعالیت‌های خوبی داشته‌اند و توانسته‌اند اتفاقات قابل‌توجهی را رقم بزنند.