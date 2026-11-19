جوان آنلاین: سعید ذبیحی، نویسنده و کارگردان نمایش «سنگ» که در بخش مهمان نمایش خیابانی «سردار آسمانی» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت حضور دارد، درباره این اثر گفت: نمایش «سنگ» داستان سنگی را روایت می‌کند که در جریان حضور در غزه، صحنه‌های مختلفی از جنایت‌های رژیم صهیونیستی را می‌بیند و در پی آن است که وظیفه‌ای در قبال این اتفاقات بر عهده بگیرد.

او ادامه داد: این سنگ تصمیم می‌گیرد یکی از سنگ‌هایی باشد که به سمت دشمن پرتاب می‌شوند. در نهایت، به پیشانی یک صهیونیست برخورد می‌کند و در همین لحظه به ارزش و توانایی خود پی می‌برد؛ چراکه توانسته است در برابر دشمن اقدامی انجام دهد.

ذبیحی در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت پرداختن به موضوع مقاومت در جشنواره تئاتر مقاومت، به‌ویژه در شرایط کنونی کشور، بیان کرد: مقاومت از زمان حضرت آدم تا امروز وجود داشته و تا پایان قیامت نیز ادامه خواهد داشت. هر جا حقی وجود دارد و در برابر آن ناحقی قرار می‌گیرد، مقاومت نیز معنا پیدا می‌کند. جایی که حق و ناحق وجود دارد، باید از حق حمایت کرد تا بر ناحق پیروز شود و این همان مفهوم مقاومت است.

او با تأکید بر اینکه مقاومت محدود به دوران پیش یا پس از انقلاب اسلامی نیست، افزود: مقاومت مفهومی فراتر از این مقاطع تاریخی است، اما در حال حاضر نمود بارزتری پیدا کرده است.

نویسنده و کارگردان نمایش «سنگ» درباره بیستمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت نیز گفت: در دوره‌های پیشین این جشنواره هم به شکل‌های مختلف حضور داشته‌ام. جشنواره تئاتر مقاومت از جمله جشنواره‌هایی است که توانسته به ثمر بنشیند. برخی جشنواره‌ها صرفاً برای مدتی برگزار می‌شوند و پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شوند، اما جشنواره تئاتر مقاومت به درختی تنومند تبدیل شده که به بار نشسته و اکنون شاهد برگزاری بیستمین دوره آن هستیم.

ذبیحی یکی از ویژگی‌های مثبت دوره امسال را اجرای آثار در سراسر کشور دانست و اظهار کرد: یکی از آسیب‌هایی که در جشنواره‌های مختلف وجود دارد، تمرکز بر یک شهر است. برای مثال، جشنواره تئاتر عروسکی معمولاً در تهران برگزار می‌شود و جشنواره کودک و نوجوان در همدان؛ در حالی که سایر شهر‌های ایران نیز ظرفیت میزبانی چنین رویداد‌هایی را دارند. جشنواره تئاتر مقاومت توانسته این معضل را برطرف کند و با تمرکززدایی، امکان حضور و اجرای آثار را در سراسر ایران فراهم آورد که این موضوع یکی از نقاط قوت این دوره جشنواره است.