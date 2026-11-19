معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت نوشت: «جشنواره تئاتر مقاومت صرفاً یک رویداد هنری نیست؛ مجالی است برای آن‌که بخشی از تجربه تاریخی و زیسته مردم ایران را با زبان هنر بازخوانی و به نسل امروز و فردا منتقل شود.»

جوان آنلاین: به نقل از ستاد خبری جشنواره، مهدی شفیعی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت پیام داد.

در متن این پیام آمده است:

«به نام خدا

هنر بخش مهمی از حافظه یک ملت است و تئاتر از آنجا که انسان را بی‌واسطه در کنار انسان قرار می‌دهد، یکی از صمیمی‌ترین و اثرگذارترین زبان‌های روایت تاریخ، رنج، امید و مقاومت ملت‌هاست. جشنواره تئاتر مقاومت نه فقط یک رویداد هنری، بلکه مجالی است برای آن‌که بخشی از تجربه تاریخی و زیسته مردم ایران با زبان هنر بازخوانی و به نسل امروز و فردا منتقل شود. مقاومت تنها یک واژه برای توصیف روز‌های جنگ نیست؛ مقاومت، فرهنگ ایستادگی در برابر تباهی، بی‌عدالتی و تحقیر است؛ فرهنگی که در لحظه‌های دشوار امید را زنده نگه می‌دارد و انسان را به آینده پیوند می‌دهد.

ما در سال‌های اخیر، در کنار تجربه‌های تاریخی دفاع مقدس، شاهد روز‌های دشوار و جنگ‌ها و تهدید‌های تازه‌ای نیز بوده‌ایم؛ روز‌هایی که بار دیگر نشان داد مردم ایران چگونه می‌توانند در برابر دشواری‌ها بایستند، از هویت و سرزمین خود دفاع کنند و به زندگی ادامه دهند. در چنین شرایطی، هنر بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. هنر می‌تواند روایت انسانی مقاومت را خلق کند؛ روایت مادران، پدران، جوانان، هنرمندان، سربازان، امدادگران، کادر درمان و همه مردمی که در روز‌های سخت، سهمی در حفظ امید و زندگی داشته‌اند. تئاتر می‌تواند این روایت‌ها را از سطح خبر و گزارش فراتر ببرد و به تجربه‌ای انسانی و ماندگار تبدیل کند.

از همین روست که تئاتر مقاومت صرفاً بازنمایی وقایع تاریخی نیست؛ این جشنواره بستری برای کشف زبان‌های تازه، نگاه‌های نو و روایت‌هایی خلاقانه از مفهوم مقاومت است. روایت‌هایی که مخاطب امروز، به‌ویژه نسل جوان بتواند با آن ارتباط برقرار کند. امروز بیش از هر زمان دیگری به هنری نیاز داریم که هم حافظه داشته باشد و هم افق؛ هم ریشه‌های تاریخی ما را روایت کند و هم پیوندی برقرار کند میان خاطره و آینده و امید. برگزاری جشنواره تئاتر مقاومت می‌تواند با آن تجربه و گذشته و امروز، میان خاطره و آینده و امید پیوند برقرار کند. آنگاه از یک جشنواره فراتر خواهد رفت و به بخشی از حافظه فرهنگی جامعه تبدیل خواهد شد.

امیدوارم این جشنواره صحنه‌ای باشد برای دیدن استعداد‌های تازه، شنیدن صدا‌های متنوع و خلق آثاری که نه‌فقط در روز‌های برگزاری جشنواره، بلکه در ذهن و دل مخاطبان باقی بمانند؛ همانند تجربه شنیدن صدای چاووشی در روز‌های سخت جنگ رمضان، گاهی یک ترانه و گاهی لحظاتی از یک تئاتر می‌تواند به یک ملت یادآوری کند که هنوز ایستاده است. تئاتر مقاومت روایت همین ایستادن است؛ اما نه فقط ایستادن در برابر متجاوز، بلکه ایستادن در برابر فراموشی، در برابر یأس، در برابر خاموش شدن چراغ امید. ما به هنر نیاز داریم تا آنچه بر ما گذشته است فراموش نشود و آنچه هنوز می‌توانیم بسازیم، دیده شود. برگزاری جشنواره تئاتر مقاومت را گرامی می‌دارم و برای همه هنرمندان این سرزمین سربلندی و تندرستی آرزو دارم.»