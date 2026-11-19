حمد بن جاسم درباره اعتماد به آمریکا هشدار داد و گفت واشنگتن تا زمانی که به اعراب نیاز دارد دوست و متحد آنهاست.

جوان آنلاین: حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، نخست‌وزیر اسبق قطر، که بعد از جنگ منطقه‌ای اخیر بار‌ها به کشور‌های خلیج فارس در مورد پیامد‌های اعتماد مطلق به آمریکا هشدار داده بود، در صحبت‌های جدید خود به این منظور، از اظهارات استیو بنون، مشاور سابق دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مورد لزوم بازنگری در روابط واشنگتن و کشور‌های خلیج فارس به شدت انتقاد کرد.

به گزارش تسنیم، حمد بن جاسم در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که اظهارات بنون به معنای نابودی اعتبار آمریکا بوده و نشان می‌دهد که مواضع این کشور در قبال متحدانش بر اساس منافع و نیازهایش تغییر می‌کند.

وی گفت: من از آنچه استیو بنون در آن مصاحبه تلویزیونی گفت، تعجب نکردم. او در آن مصاحبه از ایالات متحده خواست که از کشور‌های خلیج فارس - عربستان سعودی، قطر، کویت و امارات متحده عربی - که می‌خواهند آمریکا از نفت آنها محافظت کند، فاصله بگیرد، زیرا آمریکا دیگر به نفت آنها نیازی ندارد. نفت ونزوئلا اکنون در دسترس آمریکایی‌هاست، به همراه نفت خلیج مکزیک و همانطور که او گفت، نفت گویان (کشوری واقع در شمال آمریکای جنوبی در همسایگی ونزوئلا) نیز در راه است.

نخست وزیر اسبق قطر افزود: این اظهارات بنون، آنچه را که من قبلاً گفته بودم تایید می‌کند؛ اینکه آمریکا زمانی با ما خوب و دوست است که به ما نیاز داشته باشد و زمانی که نیازی به ما ندارد اولویت‌هایش تغییر می‌کند. این باید یک درس عبرت بزرگ برای همه حاکمان باشد نه فقط در کشور‌های خلیج فارس، بلکه همه کشور‌های عربی.

حمد بن جاسم تاکید کرد: در حالی که من از این صحبت‌ها شوکه نشدم، اما شیوه نامناسب بنون در بیان سخنانش در مورد لزوم تغییر سیاست آمریکا مقابل کشور‌های خلیج فارس را محکوم می‌کنم؛ زیرا ایالات متحده همیشه مدعی بود که از دوستانش محافظت می‌کند، اما تاریخ خلاف این را ثابت کرده و امروز هم استیو بنون این موضوع را تایید کرد.

وی در پایان گفت که تاریخ شهادت می‌دهد واشنگتن با وجود اطمینان‌های مکرر در مورد تعهد خود به دوستی و اتحاد با دوستانش، اما هرگز به تعهدات و وعده‌هایی که می‌دهد پایبند نیست.