آمریکا و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان که با تجاوز نظامی به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران یا سکوت در برابر آن، اعتبار نظام منع اشاعه و پادمان‌های هسته‌ای را زیر سوال برده‌اند، در بیانیه‌ای مشترک در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با تکرار ادعا‌ها علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشور، خواستار ازسرگیری فوری و کامل بازرسی‌های آژانس شدند.

جوان آنلاین: در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در تارنمای نمایندگی ایالات متحده در وین منتشر شده است، چهار کشور غربی بار دیگر ادعا‌های پیشین خود درباره نحوه اجرای تعهدات پادمانی ایران را تکرار کرده و خواستار دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای کشور شدند.

چهار کشور در این بیانیه، بدون اشاره به تجاوز نظامی و غیرقانونی علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران، ادعا کردند که از زمان نشست قبلی شورای حکام، پیشرفت قابل توجهی در همکاری‌های ایران و آژانس حاصل نشده و تهران اطلاعات درخواستی درباره وضعیت تأسیسات و مواد هسته‌ای خود را در اختیار این نهاد قرار نداده است.

آنها همچنین با اشاره به انجام بازرسی‌های آژانس در نیروگاه هسته‌ای بوشهر، مدعی شدند که ایران باید امکان ازسرگیری فعالیت‌های راستی‌آزمایی در سایر تأسیسات هسته‌ای خود را نیز فراهم کند.

آمریکا و تروئیکای اروپایی در ادامه، با چشم‌پوشی از نقش تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد شرایط امنیتی کنونی، ادعا کردند که تهران باید بدون تأخیر، اقدامات لازم را برای ازسرگیری کامل بازرسی‌ها انجام دهد.

در بخش دیگری از این بیانیه، چهار کشور با تکرار مواضع سیاسی خود درباره قطعنامه‌های شورای امنیت و تعهدات پادمانی ایران، مدعی شدند که تهران باید همکاری‌های خود را با آژانس گسترش دهد و به آنچه «نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای کشور خواندند»، پاسخ دهد.

آنها در عین حال ادعا کردند که همچنان از تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حلی از مسیر مذاکره حمایت می‌کنند، اما پیشرفت به سوی توافق هسته‌ای پایدار را به افزایش همکاری‌های ایران با آژانس و آنچه «احیای اعتماد و شفافیت درباره برنامه هسته‌ای کشور خواندند»، مشروط دانستند.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بار‌ها تأکید کرده است شرایط کنونی فعالیت‌های پادمانی، نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان کشور و تداوم تهدید‌ها علیه این مراکز است.

تهران همچنین تصریح کرده که تعهدات خود ذیل موافقت‌نامه پادمان جامع را تعلیق نکرده، اما اجرای عادی فعالیت‌های راستی‌آزمایی در شرایط تهدید مستمر نظامی با موانع جدی مواجه شده است.

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین نیز امروز با انتشار پیامی تأکید کرد که نمی‌توان تأسیسات هسته‌ای یک کشور را بمباران و آن را به حملات بیشتر تهدید کرد و سپس خواستار ارائه اطلاعات دقیق و دسترسی نامحدود شد.

در این پیام با هشدار درباره احتمال استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط آژانس برای حملات نظامی بعدی تصریح شده است که هیچ تعهد بین‌المللی نمی‌تواند همکاری بی‌قیدوشرط به بهای به خطر انداختن امنیت ملی را توجیه کند.

همچنین جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین روز چهارشنبه در بیانیه‌ای مشترک در نشست شورای حکام، حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران و تهدید به تکرار آنها را ناقض منشور سازمان ملل متحد و عامل تضعیف اعتبار نظام پادمانی آژانس دانستند.

سه کشور تأکید کردند که ازسرگیری کامل فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس در ایران منوط به پایان کامل اقدامات خصمانه، رفع تمامی تهدید‌های مربوط به تکرار تجاوز و ارائه تضمین‌های معتبر مبنی بر عدم تکرار حملات یا تهدید‌های نظامی است.