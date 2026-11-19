پیکر مطهر آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، از مراجع بزرگ جهان تشیع پس از اقامه نماز ظهر و عصر در صحن پیامبر اعظم؛ در رواق دارالسعاده حرم مطهر امام رضا (ع) به خاک سپرده شد.

جوان آنلاین: مراسم تشییع پیکر مطهر آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، از مراجع بزرگ جهان تشیع صبح پنجشنبه از مدرسه علمیه آیت‌الله العظمی خویی (قدس سره) آغاز شد و با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، زائران و مجاوران حضرت رضا (ع) به سمت حرم مطهر رضوی ادامه یافت.

حضور گسترده زائران و مجاوران در این مراسم، جلوه‌ای از ارادت و احترام مردم به مقام علمی و معنوی این عالم برجسته جهان تشیع بود. شرکت‌کنندگان با حضور در آیین تشییع، ضمن ادای احترام به مقام ایشان، در سوگ فقدان این مرجع عالی‌قدر به عزاداری پرداختند.

بر اساس وصیت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی و درخواست خانواده ایشان از تولیت آستان قدس رضوی، محل آرامگاه ابدی این مرجع عالی‌قدر در محدوده پایین پای مضجع شریف حضرت رضا (ع)، در رواق دارالسعاده و در قسمت بانوان تعیین شده بود.

پیکر مطهر ایشان پس از تشییع، در این مکان به خاک سپرده شد تا آرامگاه ابدی مرجع بزرگ جهان تشیع در جوار بارگاه امام مهربانی‌ها قرار گیرد.

همچنین مراسم ترحیم و بزرگداشت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰ روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

در این مراسم امیر عارف مداح اهل بیت (ع) به مرثیه سرایی می‌پردازد و آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری فقیه شیعه، عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه و امام جمعه موقت قم به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.