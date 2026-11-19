جوان آنلاین: آوی اشکنازی، تحلیلگر مسایل نظامی روزنامه عبری معاریو امروز پنجشنبه نوشت، در حال حاضر تنها یک برنده در کارزار منطقه وجود دارد و آن نه اسرائیل است و نه آمریکا بلکه ایران است، همه باید این واقعیت را درک کنند و برای محاسبه مجدد بر اساس آن تلاش کنند.

به گزارش ایسنا، اشکنازی در ادامه تاکید کرد: «ایرانی‌ها استاد شطرنج هستند، آنها می‌دانند چگونه حرکات حریف خود را بخوانند، و این همان کاری است که در ۲ بازی گذشته با رئیس جمهور آمریکا کردند. آنها معادله (تنگه) هرمز را طراحی کردند، قیمت بنزین را دستکاری می‌کنند، آنها حزب جمهوری‌خواه در آمریکا را از هم پاشیدند، آنها رئیس جمهور آمریکا را در انجام وظایفش ناتوان کرده‌اند و تمام اعضای کابینه او را به پناهگاه‌هایی داخل پایگاه‌های نظامی آمریکا فرستاده‌اند.»

این تحلیلگر صهیونیست نوشت: «حتی اگر اسرائیل و آمریکا به دور سوم، چهارم و پنجم حملات متوسل شوند، شکست دادن ایران با حملات هوایی غیرممکن است، نابود کردن برنامه هسته‌ای مدفون در اعماق زمین با بمباران هوایی غیرممکن است، می‌توان آن را تعطیل کرد، تحت فشار قرار داد، محدود کرد و سرعت آن را کاهش داد، اما در این مورد این تمام کاری است که می‌توان با نیروی نظامی انجام داد.»

او همچنین تاکید کرد، همه مردم باید این را بدانند که هواپیماها، هلیکوپترها، کشتی‌های نیروی دریایی، تانک‌ها و نفربر‌های زرهی ارتش رژیم صهیونیستی همگی فرسوده شده‌اند.

او در ادامه نوشت، برخی از گردان‌ها به داخل لبنان نفوذ کرده‌اند و نیرو‌های آنها مجبور شدند پیاده حرکت کنند چراکه نفربر‌های زرهی نامر آنها از کار افتاده بود و ارتش اشغالگر دیگر پولی برای خرید قطعات یدکی نداشته است، همچنین ممنوعیتی برای تامین قطعات یدکی وجود داشت.