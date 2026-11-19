عشایر عراق به ویژه در استان بابِل به دولت الزیدی درباره به خطر انداختن امنیت منطقه جرف النصر هشدار دادند.

جوان آنلاین: عشایر استان بابِل عراق به دولت الزیدی درباره به خطر انداختن امنیت منطقه جرف النصر هشدار دادند.

به گزارش تسنیم، مهمترین محور‌های موضعگیری عشایر استان بابل به این شرح است:

- به دولت هشدار می‌دهیم که امنیت جرف‌النصر را به خطر نیندازد، چرا که این کار بار دیگر راه را برای وقوع فجایع هموار خواهد کرد.

ما خواستار آن هستیم که مسئله بازگشت مجرمان، به ابزاری برای فشار سیاسی یا وسیله‌ای جهت اجرای دیکته‌های خارجی (آمریکایی) تبدیل نشود.

عشایر بابل ما بر لزوم حفظ کنترل امنیتی بر منطقه «جرف‌النصر» تأکید داریم؛ عقب‌نشینی از این منطقه، خیانتی به خون شهدا خواهد بود.

- استان ما همواره مهد وحدت و برادری بوده و خواهد ماند؛ ما هرگونه درگیری داخلی میان هم‌وطنانمان را قاطعانه رد می‌کنیم.

- ما فراموش نکرده‌ایم که پیش از آزادسازی شهر جرف‌النصر توسط نیرو‌های مقاومت، از این منطقه برای شلیک موشک و به‌کارگیری خودرو‌های بمب‌گذاری‌شده استفاده می‌شد.

عشایر کربلا: با هرگونه اخلال در امنیت منطقه مخالفیم

عشایر کربلای معلی در گردهمایی جرف النصر: هرگونه اخلال در امنیت منطقه، مستقیماً بر امنیت حرم‌های مطهر حضرت امام حسین و حضرت ابوالفضل (علیهما السلام) و همچنین امنیت زائران آنها تأثیر می‌گذارد.