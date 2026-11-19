سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از افزایش ۲۲.۶ درصدی نرخ جابه‌جایی مسافر در ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای از اول آذرماه و افزایش ۲۳.۶ درصدی نرخ حمل کالا از ۲۸ آبان‌ماه خبر داد.

جوان آنلاین: در متن نامه معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خطاب به مدیران راهداری استان‌های کشور آمده است: حسب درخواست تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بخش حمل و نقل و با توجه به مصوبات نشست ۲۳۸ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مقرر شد نرخ جابجایی مسافر با حمل و نقل عمومی جاده‌ای به میزان ۲۲.۶ درصد از اول آذر ۱۴۰۵ افزایش یابد.

به گزارش ایسنا، مقتضی است ضمن هماهنگی با تشکل‌های صنفی ذیربط در سطح استان، نظارت لازم بر اعمال نرخ‌های جدید با رویکرد عدم افزایش نرخ بلیت خارج از چارچوب تعیین شده و عدم اخذ هرگونه کسور غیر قانونی از صورت وضعیت، معمول نمایند.

نرخ جابجای کالا شاخص تن - کیلومتر با ۲۳.۶ درصد افزایش از ۱۶۶۸۰ ریال به ۲۰۴۵۰ ریال افزایش یابد و از ۲۸ آبان ۱۴۰۵ به صورت متمرکز در سامانه مدیریت کنترل بارنامه اعمال می‌شود.

شایسته است؛ مدیران کل شخصا طی نظارت مستقیم و مستمر و هماهنگی با مسئولین استانی، تمهیدات لازم در خصوص مفاد این نامه اتخاذ گردد.