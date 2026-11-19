سران کشور‌های عضو مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: کشور‌های عضو اپک قصد دارند چارچوب‌های سیاست مالی را برای مقابله با شوک‌های اقتصادی توسعه دهند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سران کشور‌های عضو مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) در سال ۲۰۲۶ امروز پنجشنبه پس از اتمام نشست خود، با صدور بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: سران اپک بر اهمیت تضمین عرضه ایمن و بدون وقفه منابع انرژی تأکید کردند.

در بخش دیگری از بیانیه پایانی نشست سران اپک آمده است: کشور‌های عضو اپک برای حل مشکلات مربوط به امنیت انرژی به طور مشترک تلاش خواهند کرد. حفظ کریدور‌های تجاری آزاد، از جمله برای تأمین انرژی، در راستای منافع متقابل کشور‌های عضو اپک است.

بیانیه مذکور می‌افزاید: سران اپک از همکاری در علم، فناوری و نوآوری برای ایجاد زیست‌بوم نوآوری رقابتی و امن حمایت کردند. آن‌ها قصد دارند این مجمع مهم همکاری اقتصادی را به اتاق فکر کارآمدی تبدیل کنند. کشور‌های عضو اپک قصد دارند با اقدامات مؤثر مبارزه با فساد، به رشد و شکوفایی منطقه آسیا و اقیانوسیه کمک کنند.

آن‌ها بر تقویت تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین و تعمیق همکاری‌های اقتصادی تأکید کردند.

بخش دیگری از بیانیه پایانی نشست سران اپک اضافه می‌کند: کشور‌های عضو اپک مشارکت در زمینه امنیت غذایی را تقویت خواهند کرد. کشور‌های عضو اپک قصد دارند چارچوب‌های سیاست مالی را برای مقابله با شوک‌های اقتصادی توسعه دهند. کشور‌های عضو قصد دارند همگرایی اقتصادی در آسیا و اقیانوسیه را بر پایه اصول بازار تعمیق بخشند. اپک می‌خواهد همکاری‌ها برای شناسایی و بازگرداندن دارایی‌های نامشروع را تقویت کنند. سران اپک بر تعهد خود به تضمین تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین، به‌ویژه کالا‌های ضروری تأکید کردند.