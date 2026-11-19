جوان آنلاین: از میناب، سرلشکر علی عبدالهی، فرمانده ستاد کل نیرو‌های مسلح در بازدید از مدرسه شجره طیبه و گلزار شهدای این مدرسه در میناب، حمله به این مرکز آموزشی را جنایتی آشکار علیه کودکان دانست و تأکید کرد: چنین اقدامی هیچ توجیهی ندارد.

به گزارش تسنیم، وی با اشاره به ابعاد حادثه مدرسه شجره طیبه گفت: آنچه در این مدرسه اتفاق افتاده، سند جنایت آمریکایی‌هاست؛ جنایتی که نمونه‌های متعددی از آن در کارنامه اقدامات آمریکا وجود دارد.

فرمانده ستاد کل نیرو‌های مسلح با انتقاد از فاصله میان ادعا‌های آمریکا درباره آزادی و عملکرد این کشور در عرصه عملی افزود: آمریکایی‌ها همواره از آزادی‌خواهی سخن می‌گویند، اما در عمل به مفاهیم انسانی و آزادی توجهی ندارند و حادثه مدرسه شجره طیبه میناب نمونه روشنی از این تناقض است.

سرلشکر عبدالهی هدف قرار گرفتن دانش‌آموزان یک مدرسه ابتدایی را اقدامی غیرقابل قبول توصیف کرد و گفت: این حادثه جنایتی وحشتناک علیه کودکان شهر میناب بود و نمی‌توان چنین اقدامی را توجیه کرد یا پذیرفت.

وی همچنین با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها از موقعیت مدرسه و حضور دانش‌آموزان در زمان حمله اطلاع داشته‌اند تصریح کرد: خون پاک این کودکان دامن تروریست‌های آمریکایی صهیونی را خواهد گرفت.

فرمانده ستاد کل نیرو‌های مسلح در ادامه این بازدید بر ضرورت ثبت و مستندسازی ابعاد حادثه مدرسه شجره طیبه میناب تأکید کرد.