در پی پیش‌بینی وزش باد‌های غربی و جنوب‌غربی، افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا، محدودیت‌هایی برای تردد شناور‌ها در مسیر‌های دریایی منتهی به جزیره کیش در روز جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ اعمال می‌شود.

جوان آنلاین: در اطلاعیه صادر شده توسط سازمان منطقه آزاد کیش آمده است: بر اساس محدودیت‌های اعلام‌شده، تردد شناور‌های مسافری از بنادر چارک و کیش از ساعت ۱۴ ممنوع خواهد بود و تردد شناور‌های حمل خودرو (لندینگ‌کرافت) از بندر چارک نیز در بازه زمانی ساعت ۱۴ تا ۲۱ متوقف می‌شود.

به گزارش مهر، همچنین تردد شناور‌های حمل خودرو از بندر کیش به مقصد چارک از ساعت ۱۶ تا ۲۰، از کیش به مقصد آفتاب از ساعت ۱۲ و از بندر آفتاب از ساعت ۱۱ ممنوع خواهد بود و تردد شناور‌های صیادی و قایق‌ها نیز از ساعت ۱۲ متوقف می‌شود.

با توجه به شرایط نامساعد جوی، تلاطم دریا و افزایش ارتفاع موج، از کیشوندان و گردشگران درخواست شده است ضمن خودداری از انجام فعالیت‌های دریایی غیرضروری، توصیه‌ها و نکات ایمنی را به‌منظور پیشگیری از حوادث احتمالی رعایت کنند.

کیشوندان و مسافران می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و شرایط تردد شناور‌ها با شماره ۰۷۶۴۵۷۷ در غرب هرمزگان و شماره ۰۷۶۴۴۸۸ در جزیره کیش تماس بگیرند.