نیرو‌های مسلح یمن از عملیات‌های موشکی و پهپادی علیه اهدافی حساس در جیزان و خمیس مشیط خبر دادند.

جوان آنلاین: ارتش یمن امروز پنج‌شنبه موفق به اجرای ۲ عملیات نظامی علیه زیرساخت‌های عربستان شد.

به نوشته روزنامه الاخبار چاپ لبنان، نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه امروز خود اعلام کرد که عملیات اول با چند موشک بالستیک علیه یک هدف حساس در منطقه جیزان به صورت دقیق انجام شد.

عملیات دوم نیز علیه یک هدف مهم و حساس در پایگاه هوایی خمیس مشیط با یک پهپاد انجام شد و هدف به شکل دقیقی مورد اصابت قرار گرفت.

برخی تصاویر ماهواره‌ای نیز از وقوع یک آتش‌سوزی بزرگ در یکی از تاسیسات نفتی شرکت آرامکو در ریاض خبر می‌دهند.

پیش از این جنگنده‌های سعودی امروز در ۲ حمله هوایی مناطق مجز ومران در استان صعده را هدف قرار دادند.

به گزارش منابع محلی، جنگنده‌های دشمن در یکی از این حملات، شبکه ارتباطی موجود در نقطه‌ای دور افتاده از منطقه مجز را هدف قرار دادند.