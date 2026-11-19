رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای سراسری طرح برخورد با رانندگان دارای سرعت بحرانی در تمامی محور‌های مواصلاتی کشور خبر داد؛ طرحی که با هدف مهار رانندگی‌های پرخطر و شناسایی خودرو‌های متخلف از حدود ۵۰ روز پیش آغاز شده و تاکنون به شناسایی هزاران متخلف و کشف خودرو‌های سرقتی منجر شده است.

جوان آنلاین: سردار سیاوش محبی در این باره گفت: طرح برخورد با رانندگان دارای سرعت بحرانی در جاده‌های کشور با هدف مقابله با رانندگی‌های پرخطر، کنترل سرعت‌های غیرمجاز و شناسایی رانندگانی که با سرعت‌های بسیار بالاتر از حد مجاز در محور‌های مواصلاتی تردد می‌کنند، از حدود ۵۰ روز پیش در دستور کار پلیس راه قرار گرفت.

وی افزود: منظور از سرعت بحرانی، رانندگی با سرعت بیش از ۳۰ کیلومتر بالاتر از سرعت مجاز تعیین‌شده برای هر محور است؛ تخلفی که به دلیل افزایش احتمال وقوع تصادفات شدید و مرگبار، نیازمند برخورد جدی و مستمر پلیس است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به مراحل اجرای این طرح اظهار کرد: در مرحله نخست، طرح در ۵ استان کشور آغاز شد و پس از ارزیابی نتایج و گسترش دامنه اجرا، به ۱۶ استان رسید. اکنون با فراهم شدن زمینه اجرای گسترده‌تر، از روز گذشته این طرح در تمامی محور‌های مواصلاتی کشور به اجرا درآمده و تمام جاده‌های کشور تحت نظارت پلیس قرار گرفته‌اند.

سردار محبی در تشریح نتایج اجرای ۵۰ روزه این طرح گفت: در این مدت ۱۵۹۴۸ ردستگاه خودروی متخلف دارای سرعت بحرانی شناسایی شدند. همچنین ۲۵ خودروی سرقتی با سارق و ۱۳۰ خودروی دارای پلاک مخدوش در جریان اجرای طرح شناسایی شدند.

وی ادامه داد: در همین بازه زمانی، بیش از ۱۷ هزار خودرو اعمال قانون انجام شد، بیش از ۱۵ هزار خودرو به صورت ساعتی توقیف شدند و ۵۹۰ خودرو نیز به پارکینگ انتقال یافتند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر تداوم برخورد با رانندگان پرخطر خاطرنشان کرد: با سراسری شدن این طرح، شناسایی رانندگان دارای سرعت بحرانی و برخورد قانونی با آنان در تمامی محور‌های مواصلاتی کشور با جدیت دنبال می‌شود تا از تکرار رفتار‌های پرخطر و وقوع حوادث ناگوار رانندگی جلوگیری شود.