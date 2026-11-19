جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، دیوان بین‌المللی دادگستری امروز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: نیرو‌های امنیتی میانمار در کشتار هزاران مسلمان روهینگیا مقصر شناخته شدند.

به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری در این خصوص آمده است: ۱۰ هزار مسلمان روهینگیا در جریان عملیات نظامی پاکسازی (قومی) در سال ۲۰۱۷ کشته شدند. دولت میانمار به‌شکل نظام‌مند و عامدانه اقدام کرده است تا مسلمانان روهینگیا را به محدود کردن زاد و ولد خود وادار سازد. مسلمانان روهینگیا در حالی که تلاش می‌کردند بگریزند، هدف موارد متعدد تیراندازی قرار گرفتند.

دیوان بین‌المللی دادگستری افزود: بسیاری از کودکان مسلمان روهینگیا توسط نیرو‌های امنیتی در میانمار هدف کشتار‌های نظام‌مند قرار گرفته‌اند. دولت میانمار تدابیری را علیه مسلمانان روهینگیا اعمال کرده است که هدف آن محدود کردن توانایی آنان برای فرزندآوری است. پیش از آغاز عملیات پاکسازی قومی در سال ۲۰۱۷، ۸۵۰ هزار مسلمان روهینگیا در منطقه آراکان (راخین) زندگی می‌کردند. مقامات میانمار اکثریت مسلمانان روهینگیا را با هدف نابودی کامل آنها، هدف قرار دادند. ما بر اساس شواهد و قرائن موجود، به این نتیجه رسیده‌ایم که جنایت نسل‌کشی علیه مسلمانان روهینگیا واقعاً به وقوع پیوسته است. مقامات میانمار پیش از سال ۲۰۱۷، علیه مسلمانان روهینگیا تبعیض قانونی اعمال می‌کردند.