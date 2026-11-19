رئیس پلیس آگاهی مازندران از شناسایی و دستگیری متهم به قتل مردی خبر داد که جسد سوخته‌اش پس از یک ماه تحقیقات در بیابان‌های اطراف پایتخت کشف شد.

جوان آنلاین: سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد از کشف راز ناپدیدشدن یک شهروند پس از یک ماه تحقیقات تخصصی کارآگاهان و دستگیری عامل این جنایت خبر داد.

به گزارش مهر، سرهنگ خورشاد اظهار کرد: پس از اعلام مفقودی یک شهروند از سوی خانواده وی، کارآگاهان اداره جرایم جنایی پلیس آگاهی مازندران رسیدگی به پرونده و شناسایی سرنخ‌های احتمالی را در دستور کار قرار دادند که در جریان تحقیقات، جسد سوخته فردی در منطقه‌ای بیابانی در حومه پایتخت کشف شد.

وی افزود: متهم که سابقه ارتکاب قتل نیز داشته، برای گمراه کردن مأموران و انحراف مسیر تحقیقات، جسد مقتول را به آتش کشیده و خودروی وی را در یکی از شهر‌های اطراف پایتخت رها کرده بود تا ناپدیدشدن قربانی را به‌گونه‌ای دیگر جلوه دهد. وی همچنین با صحنه‌سازی تلاش کرده بود حضور خود در زمان وقوع جنایت را پنهان کند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران با اشاره به انگیزه ارتکاب این جنایت بیان کرد: بررسی‌های کارآگاهان نشان داد اختلافات مالی عامل وقوع قتل بوده است. متهم پس از به قتل رساندن قربانی، جسد وی را با خودروی متعلق به مقتول به خارج از شهر منتقل کرد و برای از بین بردن آثار جرم، پیکر او را به آتش کشید.

خورشاد ادامه داد: بررسی سوابق متهم نشان داد وی پیش از این نیز به اتهام قتل دستگیر شده بود، اما پس از رضایت اولیای دم در پرونده قبلی آزاد شده بود.

وی با اشاره به اقدامات تخصصی پلیس برای کشف این جنایت خاطرنشان کرد: کارآگاهان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تحلیل داده‌های فنی و بررسی دقیق سرنخ‌های موجود، تناقض‌های موجود در اظهارات متهم و روایت ساختگی وی را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، موفق به دستگیری او شدند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران در پایان گفت: متهم پس از دستگیری به مرجع قضایی معرفی شد و پرونده برای طی مراحل قانونی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت.