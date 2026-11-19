نامزد‌های بخش موسیقی ایرانی تلفیقی و پاپ چهارمین مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم (تندیس حافظ) معرفی شدند.

جوان آنلاین: چهارمین مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم (تندیس حافظ) روز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ با حضور هنرمندان تئاتر و موسیقی ایران برگزار می‌شود و برگزیدگان بخش‌های مختلف در این مراسم معرفی و تندیس حافظ به آنان اهدا می‌شود.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام دبیرخانه چهارمین مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم (تندیس حافظ)، در این دوره، هنرمندان موسیقی ایرانی تلفیقی در ۶ رشته و هنرمندان موسیقی پاپ در ۷ رشته برای دریافت تندیس حافظ رقابت خواهند کرد. همچنین بخش «بهترین فیت سال» با هدف توجه به همکاری‌های مشترک و خلاقانه هنرمندان موسیقی، از بخش‌های رقابتی این دوره به شمار می‌رود.

نامزد‌های این دوره به ترتیب زیر اعلام شده‌اند:

بخش اول: موسیقی ایرانی تلفیقی

بهترین خواننده ایرانی تلفیقی

۱. علیرضا قربانی

۲. همایون شجریان

۳. آرمان گرشاسبی

۴. مازیار لشنی (گروه ایهام)

۵. وحید تاج

۶. علی زندوکیلی

۷. محمدرضا منصوری

۸. سالار عقیلی

۹. علیرضا پوراستاد

بهترین قطعه ایرانی تلفیقی

۱. پرواز قو‌ها – علیرضا قربانی

۲. گیسوی باد – علیرضا قربانی

۳. داد از جدایی – محمدرضا منصوری

۴. بدنام – علی زندوکیلی

۵. از دوست داشتن – همایون شجریان (با همراهی بهاره بهاری)

۶. بغض مدام – گروه ایهام

۷. ماه من – سالار عقیلی

۸. پناه – سالار عقیلی

۹. ایران روشن – همایون شجریان

۱۰. آخرین یاد – آرمان گرشاسبی

۱۱. چهره پاییز – وحید تاج

۱۲. مستم – عالیم قاسم‌اف

بهترین آهنگساز ایرانی تلفیقی

۱. علیرضا افکاری – پرواز قو‌ها (علیرضا قربانی)

۲. ایوب صادقی‌نژاد – چهره پاییز (وحید تاج)

۳. پویا سرایی – مستم (عالیم قاسم‌اف)

۴. علیرضا افکاری – نگاه تو (علی زندوکیلی)

۵. نوید مقدم – ناخدا (نوید مقدم)

۶. وحید پویان – از دوست داشتن (همایون شجریان، با همراهی بهاره بهاری)

۷. پویا سرایی – ایران روشن (همایون شجریان)

۸. سینا تاج – پناه (سالار عقیلی)

۹. بابک زرین – داد از جدایی (محمدرضا منصوری)

بهترین تنظیم‌کننده ایرانی تلفیقی

۱. حسام ناصری – گیسوی باد (علیرضا قربانی)

۲. فرید مهاجرپور – پناه (سالار عقیلی)

۳. امین خاکیان – داد از جدایی (محمدرضا منصوری)

۴. اشکان آبرون – آخرین یاد (آرمان گرشاسبی)

۵. بامداد امینی – تمام ناتمام من (گروه ایهام)

۶. بهنام ابوالقاسم – چهره پاییز (وحید تاج)

۷. پویا سرایی – ایران روشن (همایون شجریان)

بهترین رهبر ارکستر ایرانی تلفیقی

۱. حسام ناصری (علیرضا قربانی)

۲. اشکان آبرون (آرمان گرشاسبی)

۳. بابک زرین (محمدرضا منصوری)

۴. مجتبی ابوالقاسم‌پور (علی زندوکیلی)

۵. نوید اسکندر (طاهر قریشی)

۶. آرمان منورصادق (وصال علوی)

بهترین ترانه (مشترک)

۱. حسین غیاثی – گیسوی باد (علیرضا قربانی)

۲. سجاد خیرآبادی و حسین محمودی – چه کنم (رضا بهرام)

۳. مونا برزویی – آخرین یاد (آرمان گرشاسبی)

۴. امیرعلی سلیمانی – گیسوی باران (علیرضا قربانی)

۵. مرتضی ساعتچی – ماه من (سالار عقیلی)

۶. سینا تاج – پناه (سالار عقیلی)

۷. حسین غیاثی – پرواز قو‌ها (علیرضا قربانی)

۸. محمد ابراهیمی – تمام ناتمام من (گروه ایهام)

۹. محمد کلار – بی‌خبر (رضا بهرام)

۱۰. آیه مرادی – نقش جهان (رضا یزدانی)

بخش دوم: موسیقی پاپ

بهترین خواننده پاپ

۱. فرزاد فرزین

۲. علی یاسینی

۳. بهنام بانی

۴. اشوان

۵. مسعود صادقلو

۶. مهدی دارابی

۷. محسن چاوشی

۸. مجید رضوی

۹. رضا بهرام

۱۰. روزبه بمانی

۱۱. سینا پارسیان

۱۲. راغب

بهترین اجرای زنده پاپ

۱. راغب

۲. فرزاد فرزین

۳. آرون افشار

۴. مسعود صادقلو

۵. محمد علیزاده

۶. مهدی دارابی

۷. اشوان

۸. عرشیاس

۹. رضا بهرام

۱۰. امید حاجیلی

بهترین رهبر ارکستر پاپ

۱. مهرداد معافی (فرزاد فرزین)

۲. حامد برادران (بهنام بانی)

۳. اشکان عرب (مهدی دارابی)

۴. امیرحسین اویسی (بابک جهانبخش)

۵. آرتین زمانی (ناصر زینعلی)

۶. فرید مهاجرپور (عرشیاس)

۷. نوید اسکندر (راغب)

بهترین آهنگساز پاپ

۱. مهدی جهانی – من و تهران (مهدی جهانی)

۲. حامد برادران – ستاره میشی (بهنام بانی)

۳. فرزاد فرزین و عماد طغرایی – روز و شب (فرزاد فرزین)

۴. نیما معین و مجید رضوی – همین الان (مجید رضوی)

۵. امیر ماهان – چه کنم (رضا بهرام)

۶. مهدی دارابی و عرفان ابرا – خیابونای خالی (مهدی دارابی)

۷. احسان نی‌زن – خیال (احسان نی‌زن)

۸. امیر اردلان – مهربون من (میثم ابراهیمی)

۹. حامد دهقانی – جهان بی تو (رضا بهرام)

بهترین تنظیم‌کننده پاپ

۱. علی بیات – همین الان (مجید رضوی)

۲. علی تیرداد – پیشت آرومم (آصف آریا)

۳. توحید ایران‌خواه – اون همه چیزم بود (عرشیاس)

۴. هادی جولانی – دلم تنگه (اشوان)

۵. علی یاسینی – نمیخواستم (علی یاسینی)

۶. حامد برادران – ستاره میشی (بهنام بانی)

۷. اشکان عرب – ساعت دیواری و عجب اومدی (محسن چاوشی)

بهترین قطعه پاپ

۱. ستاره میشی – بهنام بانی

۲. نمیخواستم – علی یاسینی

۳. تغییرم بده – مجید رضوی

۴. من و تهران – مهدی جهانی

۵. مهربون من – میثم ابراهیمی

۶. دلم تنگه – اشوان

۷. ساعت دیواری – محسن چاوشی

۸. یعنی نمیای – عرشیاس

۹. میخوام برگردم – د دان

۱۰. پیشت آرومم – آصف آریا

۱۱. دریا – محمد علیزاده

۱۲.‌ای بی‌خبر – رضا بهرام

۱۳. خیابونای خالی – مهدی دارابی

۱۴. راز پنهون – یونس بیات

۱۵. نقش جهان – رضا یزدانی

بهترین فیت سال

۱. همدست – مهیار و اشوان

۲. خیابونا – آرن و کیارش

۳. دروغه – مهیار و حسن بابا

۴. دنیای دیگه – بابک جهانبخش و عرشیاس

۵. عشق یعنی – دکاموند و زانیار خسروی