جوان آنلاین: اخلاص خضر، یکی از زنان ایزدی که در دوران تسلط داعش اسیر بود، در جلسه کمیسیون حقیقت‌یاب ایزدیان در برلین پایتخت آلمان شهادت داد که احمد الشرع (جولانی) رئیس انتقالی سوریه را در خانه‌ای که در آن نگهداری می‌شد، دیده است.

به گزارش تسنیم، این زن ایزدی گفت که الشرع (جولانی) به عنوان مهمان یکی از اعضای داعش به آن خانه رفت و او مأمور شد برای او چای بیاورد. او تأکید کرد که همسران اعضای داعش اجازه نداشتند به این شکل در برابر مردان مهمان ظاهر شوند و همین موضوع نشان می‌دهد که الشرع از اسارت او به عنوان یک زن ایزدی آگاه بوده است.

اخلاص خضر در پاسخ به پرسش اعضای کمیسیون تصریح کرد: «او را با چشمان خودم، صد در صد دیدم.».

این شهادت در جلسات کمیسیون حقیقت‌یاب مبتنی بر جامعه در برلین ثبت شده که از ۱۶ تا ۱۸ نوامبر برگزار شد و به بررسی نسل‌کشی داعش علیه ایزدیان اختصاص داشت. تاکنون هیچ واکنش رسمی از سوی حکومت جولانی به این اظهارات منتشر نشده است.