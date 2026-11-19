رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با محکومیت احکام صادرشده علیه جمعی از علمای دینی و مؤمنان بحرین، این اقدامات را مغایر با تعالیم قرآن کریم دانست و خواستار واکنش مسلمانان در برابر آن شد.

جوان آنلاین: آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در پی صدور احکام قضایی از سوی دستگاه قضایی بحرین علیه شماری از علما و جمعی از مؤمنان این کشور، با انتشار پیامی نسبت به این اقدام ابراز تأسف و انزجار کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله تبارک و تعالی: وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ

و قال ایضاً: وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ

با تأسف بسیار شدید اطلاع یافتم که دولت جائر و ظالم بحرین و قوه قضائیه حاکم بر آن کشور جمعی از عالمان متعهد و حامیان دین و مکتب اهل‌بیت: را به اتهامات واهی و بی‌اساس به حبس ابد محکوم نموده است، تردیدی نیست که این احکام از مصادیق بارز حکم به غیر «ما انزل الله» است که قرآن کریم نتیجه آن را به وضوح بیان فرموده است.

همگان می‌دانند که دولت جعلی و غاصب اسرائیل به خیال خام خود دنبال مقابله با مذهب اصیل شیعه و قلمع و قمع آن از طریق مقابله با روحانیت شیعه در منطقه است، اما بدانند با چنین اعمال ننگینی مذهب شیعه و فریاد مقابله با اسرائیل و آمریکای جنایتکار روز به روز در میان ملت‌های اسلامی گسترده‌تر می‌شود، این قضات نامشروع وحکام دست نشانده نیزبدانند با چنین احکامی نابودی و زوال خویش را سرعت می‌بخشند.

اینجانب انزجار شدید خود را از چنین رفتار غیر دینی و غیر قانونی و غیر انسانی اعلام می‌دارم و ازهمه مسلمانان خصوصا شیعیان غیوروبیداربحرین می‌خواهم که در مقابل چنین رفتار باطلی آرام ننشینند و با اعتراضات خود اسباب اضمحلال این حکومت فاسد را فراهم سازند و به وعده الهی و انتقام سخت خداوند اطمینان داشته باشند.

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ.