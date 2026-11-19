صنعاء با اشاره به جنایاتی که عربستان از ۱۳ ژوئیه در یمن مرتکب شده، سکوت جامع جهانی را محکوم کرد و بار دیگر خواستار تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب برای بررسی این موارد شد و همزمان بر حق مشروع خود برای دفاع تاکید کرد.

جوان آنلاین: وزارت خارجه یمن امروز پنج‌شنبه بیانیه‌ای را خطاب به جامعه بین‌المللی درباره جنایات جنگی مستمر عربستان در یمن منتشر کرد.

به گزارش سایت انصارالله، این وزارتخانه در بیانیه خود اعلام کرد، رژیم سعودی همچنان به هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های شهری ادامه می‌دهد و آشکارا قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نادیده می‌گیرد.

وزارت خارجه یمن گزارش داد، تعداد کل حملات هوایی عربستان از زمان آغاز تشدید جنگ در ۱۳ ژوئیه، به بیش از ۵۲۶۴ حمله هوایی و موشکی رسیده است.

این وزارتخانه در ادامه اعلام کرد، حملات دشمن سعودی منجر به شهادت بیش از ۳۸۶ غیرنظامی و زخمی شدن ۸۵۹ نفر دیگر شده است که اکثر آنها کودک و زن هستند، علاوه بر این ده‌ها زیرساخت غیرنظامی نیز در یمن تخریب شدند.

وزارت خارجه یمن همچنین سکوت جامعه جهانی را محکوم کرد و درخواست خود را برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی و مستقل جهت بررسی تمامی جنایات سعودی در یمن دوباره مطرح کرد.

این وزارتخانه ضمن تاکید بر اعمال حق مشروعش برای دفاع از خود، اعلام کرد که به قوانین بین‌المللی و حقوق بین‌المللی انسانی احترام می‌گذارد.