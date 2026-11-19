رئیس پلیس فتای استان آذربایجان‌شرقی گفت: شهروندان فریب برنده شدن جایزه، وام فوری و استخدام در شبکه‌های اجتماعی را نخورند، هر سه مورد کلاهبرداری می‌باشد.

جوان آنلاین: سرهنگ اکبر محمدجعفری ظهر پنجشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: کلاهبرداران اینترنتی در هفته جاری با تشدید اقدامات مجرمانه خود و با تماس و یا ارسال پیام‌هایی تحت عنوان برنده شده‌اید، استخدام و وام فوری که همراه با ارسال لینک برای شهروندان و یا اخذ کد‌های دریافتی می‌باشد، اقدام به خالی کردن و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی شهروندان می‌کنند.

سرهنگ جعفری از شهروندان خواست بر روی لینک‌های دریافتی در شبکه‌های اجتماعی یا از طریق پیامک به هیچ عنوان کلیک نکنید، و هرگز کد‌هایی را به هرطریقی که دریافت کردید در اختیاردیگران قرارندهید تا حساب‌های بانکی تان خالی نشود.