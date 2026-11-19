جوان آنلاین: براساس واکاوی الگو‌های همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان تهران طی پنج روز آینده، صاف تا نیمه ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین طی امروز و فردا (۲۸ و ۲۹ آبان) در سطح استان در برخی ساعات، افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و در نیمه جنوبی و غربی نیز گاهی باد خیلی شدید مورد انتظار است.

بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، از عصر امروز تا صبح جمعه (۲۸ تا ۲۹ آبان) با عبور موج کم دامنه از فراز منطقه به ویژه در مناطق شمالی و غربی استان در بعضی ساعت‌ها بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق و در ارتفاعات بارش برف و باران و گاهی رگبار برف و کولاک و همراه با مه پیش‌بینی می‌شود. همچنین امروز، افزایش نسبی دما مورد انتظار است.

آسمان تهران، جمعه (۲۸ آبان) صاف تا قسمتی ابری و همراه با وزش باد، در بعضی ساعت‌ها باد شدید و احتمال گردوخاک با بیشینه و کمینه دمای ۲۳ و ۱۱ درجه و همچنین شنبه (۳۰ آبان) صاف، گاهی ورزش باد ملایم و به تدریج غبار محلی با بیش‌ترین و کم‌ترین دمای ۲۴ و ۱۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود