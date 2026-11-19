فورد با آغاز تولید نخستین سلول‌های باتری لیتیوم‌آهن‌فسفات (LFP) در کارخانه میشیگان، رسما وارد بازار تولید باتری شد که با بهره‌گیری از فناوری شرکت کاتل (CATL) و با هدف کاهش هزینه تولید پیکاپ برقی جدید این خودروساز آمریکایی دنبال می‌شود.

جوان آنلاین: این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که استفاده از فناوری چینی در قطعات تولیدشده در آمریکا به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است.

باتری‌های تولیدشده قرار است به کارخانه مونتاژ فورد در شهر لوئیزویل ایالت کنتاکی ارسال شوند تا در ساخت نمونه‌های اولیه پیکاپ برقی سایز متوسط جدید این شرکت با نام «فدوم» (Fathom) مورد استفاده قرار گیرند.

فورد امیدوار است با تولید خودروی برقی ارزان‌قیمت، خریداران پیکاپ‌های بنزینی را به استفاده از خودرو‌های برقی ترغیب کند. قرار است قیمت این پیکاپ از کمتر از ۳۰ هزار دلار آغاز شود و استفاده از باتری‌های ارزان‌تر یکی از عوامل کلیدی برای دستیابی به این هدف است.

جیم فارلی، مدیرعامل فورد، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: فورد رسما وارد کسب‌وکار باتری شده است. ما نخستین شرکتی در آمریکا خواهیم بود که باتری‌های لیتیوم‌آهن‌فسفات را برای استفاده در خودرو‌های سواری و تجاری متداول به بازار عرضه می‌کند و به تیم فورد افتخار می‌کنم.

باتری‌های لیتیوم‌آهن‌فسفات برخلاف برخی انواع دیگر باتری، از نیکل و کبالت استفاده نمی‌کنند. فورد، اعلام کرد: این ویژگی به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند. همچنین ترکیب شیمیایی این باتری‌ها باعث می‌شود در برابر چرخه‌های متعدد شارژ و تخلیه، دوام مناسبی داشته باشند.

فورد برای این باتری‌ها از سلول‌های منشوری یا مستطیلی استفاده کرده است که مستقیما در ساختار شاسی خودرو جای می‌گیرند. به این ترتیب، مجموعه باتری بخشی از ساختار بدنه و شاسی خودرو محسوب می‌شود و هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد.

فورد اعلام کرد: خطوط تولید این کارخانه در میشیگان قادرند در هر دقیقه ۴۰ سلول باتری تولید کنند که آنها را در میان سریع‌ترین خطوط تولید باتری‌های منشوری لیتیوم‌آهن‌فسفات در خارج از چین قرار می‌دهد.

با این حال، فناوری به‌کاررفته در این باتری‌ها با حواشی و انتقاد‌هایی همراه بوده است. فورد اعلام کرد: جست‌وجوی این شرکت برای دستیابی به یک فناوری اثبات‌شده در زمینه باتری‌های لیتیوم‌آهن‌فسفات، آنها را به شرکت بزرگ باتری‌سازی چینی کاتل، رسانده است. باتری‌های این شرکت چینی نیروی محرکه حدود ۳۰ میلیون خودرو در سراسر جهان را تامین می‌کنند.

فورد این توافق را یک قرارداد محدود صدور مجوز فناوری و ارائه خدمات، توصیف و تاکید کرده است که این همکاری به معنای تشکیل یک سرمایه‌گذاری مشترک نیست.

بر اساس گزارش یاهو فایننس، فورد قصد دارد کارخانه تولید مجموعه باتری خود در مارشال را در سال ۲۰۲۷ به بهره‌برداری برساند که پیش از عرضه پیکاپ برقی «فدوم» انجام خواهد شد.

این شرکت، همچنین اعلام کرد: تجربه و فناوری به‌دست‌آمده از این پروژه در توسعه کسب‌وکار ذخیره‌سازی انرژی باتری فورد با نام «فورد انرژی» (Ford Energy) نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.