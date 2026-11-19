جوان آنلاین: وزارت دفاع تایوان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این دو هواپیمای نظامی از سمت جنوب وارد منطقه شناسایی پدافند هوایی (ADIZ) تایوان شدند، از فضای شرق تایوان عبور کردند و در شمال شرق کیلونگ از این منطقه خارج شدند. نیرو‌های تایوانی می‌گویند وضعیت را رصد کرده و پاسخ مناسب داده‌اند.

به گزارش ایسناف این در حالی است که وبگاه «دیفنس بلاگ» گزارش داد یک فروند جنگنده F-۱۶ تایوان روز پنجشنبه به اندازه‌ای به یک بمب‌افکن راهبردی Tu-۹۵ روسیه نزدیک شد که توانست شماره دُم آن با نشان «RF-۹۴۲۰۲» را عکس‌برداری کند و تصاویر ماهواره‌ای دو روز پیش‌تر همین بمب‌افکن را در فرودگاهی در ویتنام نشان داده بود.

وزارت دفاع تایوان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «صبح امروز دو پرواز از هواپیما‌های Tu-۹۵ روسیه شناسایی شد.» به گفته این وزارتخانه، بمب‌افکن‌ها از سمت جنوب وارد منطقه شناسایی پدافند هوایی تایوان شدند، از فضای شرق این جزیره عبور کردند و «در شمال شرق کیلونگ از این منطقه خارج شدند.»

این وزارتخانه تنها یک عکس منتشر کرد. خبرگزاری مرکزی تایوان به نقل از این وزارتخانه گزارش داد که یک فروند جنگنده F-۱۶ نیروی هوایی تایوان هنگام رصد هواپیمای روسی این عکس را گرفته است. به گفته این وزارتخانه، نیرو‌های تایوانی «وضعیت را رصد کرده و پاسخ مناسب داده‌اند»، اما مشخص نکرد که چند جنگنده به پرواز درآمده‌اند.

این حادثه پس از آن رخ می‌دهد که روز سه‌شنبه ژاپن به ورود هواپیما‌های نظامی روسیه به حریم هوایی خود اعتراض کرد و تایوان به همراه کره جنوبی نیز مدعی ورود هواپیما‌های نظامی روسیه به مناطق شناسایی پدافند هوایی خود شدند. دولت توکیو اعلام کرد جنگنده‌هایش را به پرواز درآورده و پس از نقض حریم هوایی این کشور توسط دو هواپیمای مشکوک روسی، «شدیدا» اعتراض کرده است. کره جنوبی نیز جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد و تایوان اعلام کرد به هواپیما‌های نظامی روسی که در مناطق شناسایی پدافند هوایی مربوطه ردیابی شدند، «پاسخ» داده است.

مناطق شناسایی پدافند هوایی، مناطق حائل غیررسمی فراتر از حریم هوایی سرزمینی هستند که دولت‌ها برای شناسایی هواپیما‌های نزدیک‌شونده به منظور اهداف امنیتی تعیین می‌کنند. مسکو هنوز در این باره اظهارنظر نکرده است.

تایوان در حالی امروز از ورود هواپیما‌های نظامی روسیه به منطقه شناسایی پدافند هوایی خود خبر داده که نشست سه‌جانبه بی‌سابقه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین در منطقه شنژن چین برگزار شده و انتظار می‌رود مساله تایوان و اهمیت این جزیره برای چین در این نشست مطرح شود.