جوان آنلاین: سرهنگ اکبر مردی، معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی در گفت‌و‌گو با اصحاب رسانه، از فراخوان مشمولان خدمت سربازی دارای برگ اعزام به تاریخ آذرماه ۱۴۰۵ خبر داد و جزئیات و الزامات حضور در مراکز آموزش را تشریح کرد.

به گزارش تسنیم، وی بیان کرد: تمامی مشمولانی که برگ اعزام به خدمت با تاریخ آذرماه ۱۴۰۵ دریافت کرده‌اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ محل مراجعه یا معرفی‌نامه مرکز آموزش خود را دریافت کرده و مطابق اطلاعات درج شده در آن اقدام کنند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی افزود: مشمولان اعزامی باید از یکم تا چهارم آذرماه، با همراه داشتن برگ اعزام به خدمت، معرفی‌نامه مرکز آموزش و کارت واکسن مننژیت و دوگانه، در محل و مرکز آموزشی تعیین شده حاضر شوند.

مردی با تأکید بر ضرورت همراه داشتن مدارک مورد نیاز در روز اعزام گفت: مشمولان باید علاوه بر مدارک درج شده در معرفی‌نامه، کارت تلفن همگانی تهیه شده از طریق مخابرات استان را نیز به همراه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: همراه داشتن هرگونه تلفن همراه، ساعت هوشمند، کارت حافظه و سایر تجهیزات الکترونیکی در مراکز آموزش ممنوع است و مشمولان باید از آوردن این وسایل خودداری کنند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی با هشدار درباره پیامد‌های تأخیر یا غیبت در روز اعزام تأکید کرد: عدم حضور به‌موقع در زمان و محل تعیین شده، غیبت محسوب می‌شود و با مشمولان برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی رفتار خواهد شد.

مردی اعلام کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از آخرین اخبار خدمت سربازی می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان وظیفه عمومی به نشانی www.vazifeh.police.ir یا کانال اطلاع‌رسانی سازمان در پیام‌رسان‌های داخلی سروش، ایتا، روبیکا، بله و شاد به نشانی khabaresarbazi@ مراجعه کنند.