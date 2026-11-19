مدیرکل هواشناسی بوشهر از تداوم هشدار دریایی سطح زرد در سواحل خلیج فارس تا ۳۰ آبان خبر داد و نسبت به افزایش ارتفاع موج، اختلال در تردد شناور‌ها و خطر شنا هشدار داد.

جوان آنلاین: پیام مساعدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح زرد در سواحل استان بوشهر اظهار کرد: وزش باد شمال غربی در خلیج فارس و مناطق ساحلی استان تا ۳۰ آبان ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، وی وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید شمال غربی با سرعت گاهی بیش از ۴۰ کیلومتر بر ساعت را از مخاطرات این سامانه دانست و افزود: در پی فعالیت این سامانه، ارتفاع موج در خلیج فارس به ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و در برخی مواقع به ۱۸۰ سانتیمتر می‌رسد

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه این شرایط می‌تواند موجب اختلال در تردد شناور‌های سبک، قایق‌های صیادی و تفریحی شود، نسبت به خطر غرق‌شدگی شناگران در مناطق تحت تأثیر هشدار داد.

مساعدی بر ضرورت پرهیز از تردد‌های دریایی غیرضروری به‌ویژه با شناور‌های سبک صیادی و تفریحی تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط پیش‌بینی‌شده، شنا در سواحل استان ممنوع است و فعالان دریایی باید تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی در نظر بگیرند.

وضعیت دریا در روز‌های آینده

وی درباره وضعیت جوی و دریایی استان در روز‌های آینده بیان کرد: از ظهر جمعه با افزایش سرعت وزش باد شمالی در مناطق مرکزی خلیج فارس و تداوم آن تا روز شنبه، سواحل و فراساحل استان به‌ویژه مناطق جنوبی، مرکزی و فراساحل شمالی نسبتاً مواج و متلاطم خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز یکشنبه هفته آینده شرایط جوی و دریایی استان در بیشتر مناطق به سمت آرامش می‌رود.

پیش‌بینی آسمان و ارتفاع موج

مساعدی درباره وضعیت جوی ۲۴ ساعت آینده استان نیز گفت: آسمان بوشهر صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد و در بعضی نقاط مه صبحگاهی رخ خواهد داد.

وی جهت وزش باد را متغیر و غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر بر ساعت و گاهی تا ۳۶ کیلومتر بر ساعت اعلام کرد و افزود: صبح جمعه سرعت وزش باد در سواحل جنوبی استان به ۱۲ تا ۳۸ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ارتفاع موج در سواحل استان را ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در برخی ساعات تا ۱۲۰ سانتیمتر پیش‌بینی کرد و گفت: فردا ارتفاع موج در سواحل جنوبی به‌تدریج به ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید.

مساعدی همچنین زمان مد اول دریا در بندر بوشهر را ساعت ۲:۳۰ بامداد، جزر اول را ساعت ۹:۲۰ صبح، مد دوم را ساعت ۱۶:۴۰ و جزر دوم را ساعت ۲۲:۴۵ اعلام کرد.