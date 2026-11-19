صبا کلانتری، عضو کانون دانش‌آموزی جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان و برگزیده شصت‌وچهارمین دوره جایزه البرز، جایزه ۸۰ میلیون تومانی خود را برای ساخت مدرسه در مناطق محروم اختصاص داد.

جوان آنلاین: سیدهاشم حسینی‌المدنی، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر، با اعلام این خبر، اقدام این دانش‌آموز را جلوه‌ای ارزشمند از روحیه بشردوستی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ نوع‌دوستی دانست و گفت: تصمیم صبا کلانتری برای اختصاص جایزه خود به توسعه فضا‌های آموزشی، نشان‌دهنده نگاه مسئولانه نسل نوجوان به نیاز‌های جامعه و دغدغه‌مندی آنان نسبت به آینده دیگران است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: افتخارآفرینی اعضای کانون‌های دانش‌آموزی هلال‌احمر تنها به کسب موفقیت‌های علمی و فردی محدود نمی‌شود؛ بلکه ارزش واقعی این موفقیت‌ها زمانی دوچندان می‌شود که در مسیر خدمت به مردم، ترویج فرهنگ داوطلبی و گره‌گشایی از مسائل جامعه قرار گیرد.

حسینی‌المدنی با قدردانی از این اقدام انسان‌دوستانه اظهار کرد: صبا کلانتری با این تصمیم نشان داد که یک دانش‌آموز هلال‌احمری می‌تواند علاوه بر ساختن آینده خود، در ساختن آینده‌ای بهتر برای دیگران نیز سهمی مؤثر داشته باشد.

جایزه البرز، به‌عنوان قدیمی‌ترین جایزه علمی کشور و موسوم به «نوبل ایرانی»، با هدف تجلیل از دانشمندان و پژوهشگران برتر ایرانی و تشویق دانشجویان و دانش‌آموزان نخبه و مستعد، از سال ۱۳۴۲ از سوی بنیاد فرهنگی البرز اهدا می‌شود.