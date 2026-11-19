فرمانده تروریستی سنتکام در سفر به ریاض با ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد.

جوان آنلاین: "برد کوپر"، فرمانده نیرو‌های تروریستی ایالات متحده در غرب آسیا با "محمد بن سلمان"، ولیعهد عربستان سعودی امروز پنجشنبه در شهر ریاض دیدار کرد.

به گزارش تسنیم، این سومین سفر کوپر به عربستان سعودی از زمان جنگ عربستان علیه یمن است.

خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، SPA، گزارش داد که این دو نفر درباره روابط دوجانبه، به ویژه در مورد امور نظامی و همچنین تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کردند.

کوپر همچنین با "خالد بن سلمان"، وزیر دفاع عربستان سعودی، دیدار کرده است.

به گزارش SPA، آنها درباره همکاری دفاعی و راه‌های دستیابی به امنیت، ثبات و صلح در منطقه گفت‌و‌گو کردند.