وزیر جنگ آمریکا در جریان سفر به کلمبیا، با اشاره به آنچه «همسویی واشنگتن و بوگوتا در مبارزه با قاچاق مواد مخدر» خواند، مدعی شد که دو کشور در حال مبارزه در یک نبرد مشترک هستند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری افه، وزیر جنگ آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد که واشنگتن و بوگوتا در مبارزه با قاچاق مواد مخدر «کاملاً همسو» هستند و در این زمینه «در حال جنگیدن در یک نبرد مشترک» هستند.

به گزارش ایرنا، پیت هگست این اظهارات را هنگام ورود به بوگوتا، دومین مقصد از سفر دوره‌ای خود به آمریکای لاتین، بیان کرد. هدف از این سفر که از کاراکاس آغاز شد و در کیتو خاتمه می‌یابد، تقویت روابط سیاسی و نظامی با کشور‌های منطقه در مبارزه با آن چیزی است که واشنگتن از آن با عنوان «نارکوتروریسم» (تروریسم مواد مخدر) یاد می‌کند.

وزیر جنگ آمریکا همچنین تلاش مشترک کشور‌های عضو ائتلاف «سپر قاره آمریکا» را که با ابتکار واشنگتن و با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر در نیمکره غربی تشکیل شده است، مورد تمجید قرار داد و از آنچه «رهبری آشکار» و اقتدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، و آبلاردو د لا اسپرییا، رئیس‌جمهوری کلمبیا، خواند، سخن گفت.

مدئین میزبان نشست «سپر قاره آمریکا» خواهد بود

در همین حال، خورخه ادواردو مورا، وزیر دفاع کلمبیا، پس از دیدار با هگست در بوگوتا اعلام کرد که شهر مدئین در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۷ میزبان نشست بعدی ائتلاف «سپر قاره آمریکا» خواهد بود.

وی تصریح کرد: نشست بعدی مجمع ائتلاف کشور‌های قاره آمریکا علیه کارتل‌ها، متشکل از ۱۹ کشوری که این ائتلاف بزرگ را امضا کرده‌ایم، سال آینده و در ماه‌های نخست آن در شهر مدئین برگزار خواهد شد.

هگست نیز با اشاره به هدف مشترک ۱۹ کشور عضو این ائتلاف برای پایان دادن به قاچاق مواد مخدر در منطقه از طریق هماهنگی، تأکید کرد: وقتی متحد می‌شویم، اثربخشی بیشتری داریم.

وزیر جنگ آمریکا در یک نشست کوتاه خبری که بدون طرح پرسش از سوی خبرنگاران برگزار شد، با لحنی تهدیدآمیز درباره مقابله با گروه‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر اظهار داشت: آنها را پیدا و شکارشان خواهیم کرد، خواهیم کشت و بر نارکوتروریسم غلبه خواهیم کرد.

مقابله با جرایم سازمان‌یافته و تحویل هواپیمای نظامی آمریکا به کلمبیا

از سوی دیگر، عمر بولا، وزیر امور خارجه کلمبیا، اعلام کرد که هدف مشترک دو کشور، پایان دادن به جنایاتی است که کشورش را گرفتار کرده‌اند؛ از جمله «پایان دادن به کشتار‌های جمعی، حملات تروریستی، بمب‌گذاری‌ها و حملات پهپادی که جمعیت غیرنظامی را تحت تأثیر قرار می‌دهند».

وی با بیان اینکه کلمبیا «در چنگال جرایم سازمان‌یافته» گرفتار شده است، افزود که ائتلاف «سپر قاره آمریکا» که به ابتکارترامپ راه‌اندازی شده، با «مخرب‌ترین پدیده در منطقه»، یعنی «جرایم سازمان‌یافته فراملی»، مقابله می‌کند.

در همین ارتباط، وزیر دفاع کلمبیا نیز با ابراز اطمینان از نتایج مثبت همکاری با آمریکا در این حوزه، اظهار داشت: اتفاقات خوبی در انتظار کلمبیا است.

هگست همچنین در جریان سفر به بوگوتا، تحویل نخستین فروند از مجموعه هواپیما‌های ترابری نظامی «لاکهید سی-۱۳۰ هرکولس» (Lockheed C-۱۳۰ Hercules) را از سوی آمریکا به کلمبیا به‌طور رسمی اعلام کرد.

وزیر جنگ آمریکا قرار است پس از پایان سفر خود به کلمبیا، راهی اکوادور شود؛ کشوری که از دیگر عضو ائتلاف «سپر قاره آمریکا» به شمار می‌رود و آخرین مقصد سفر منطقه‌ای وی خواهد بود.