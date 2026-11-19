جوان آنلاین: روزنامه «ایزوستیا» نوشته است، دیدار ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، روسای جمهور روسیه و آمریکا در حاشیه اجلاس سران اپک در صفحه‌های نخست رسانه‌های جهان بازتاب یافته و تحلیلگران و روزنامه‌نگاران غربی بیش از هر چیز به لحن گرم ترامپ، عدم حضور نماینده‌ای از طرف اروپا بر سر میز مذاکره و برنده نامیدن مسکو و پکن در این نشست‌ها اشاره کرده‌اند.

به گزارش تسنیم، روزنامه «نیویورک‌تایمز» دست‌دادن مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا با پوتین را شایسته توجه ویژه دانسته و نوشته که، مقام‌های آمریکایی دیدار ترامپ و پوتین را «گفت‌وگوی کنار میز» و کوتاه در چارچوب رویدادی بزرگ‌تر، توصیف کرده‌اند. ترامپ در این دیدار پوتین را «دوست» خود خوانده و جو حاکم بر این نشست بسیار مثبت بود.

شبکه «سی‌ان‌ان» نیز نوشته است که ترامپ در آغاز دیدار با پوتین، به دوستی خود با او اشاره کرد و سخنان او را نقل‌قول کرده که «ما سال‌هاست روابط عالی داریم. همدیگر را از مدت‌ها پیش می‌شناسیم. فکر می‌کنم از این دیدار می‌تواند چیز‌های بسیار خوبی بیرون بیاید، یا دست‌کم آغاز نتایج خوبی باشد.»

به نوشته «ایزوستیا»، خبرگزاری «رویترز» نیز در تحلیلی در این باره نوشته که نشست ترامپ، شی و پوتین کمبود قدرت تأثیرگذاری اروپا را آشکار کرده است. رویترز می‌نویسد: «اتحادیه اروپا عضو اپک نبوده و در این اجلاس مهم جهانی مشارکت ندارد. با این همه، در مسائل اصلی مطرح شده این نشست برای اروپا به‌اندازه هر کدام از کسانی که پشت میز نشسته‌اند، منافعی دارد. غیبت اروپا در چنین لحظه مهمی شکاف میان وزن عظیم اقتصادی اتحادیه اروپا و نفوذ ژئوپلیتیک محدود آن در این بخش از جهان را برجسته می‌کند.»

شبکه «ام‌اس ناو» نیز با استناد به نظر جاناتان زینگ، تحلیلگر ارشد پیشین سیا در امور چین، نوشته است که ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ را باید برنده واقعی نشست سه‌جانبه با ترامپ دانست. زینگ می‌گوید: «اگر بخواهیم کسانی را که ممکن است از این دیدار سود ببرند رتبه‌بندی کنیم، روسیه بی‌تردید در رتبه نخست قرار دارد و بعد هم چین است.»

ارزیابی مقامات روس از گفت‌وگوی پوتین و ترامپ

این در حالی است که کیریل دیمیتریف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در همکاری‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی با کشور‌های خارجی، امروز در حاشیه نشست اپک تأکید کرد که تماس‌های مستقیم پوتین و ترامپ هم برای توسعه روابط دوجانبه و هم برای حل مناقشه اوکراین اهمیت دارد. او در این رابطه به آمادگی رهبران روسیه و آمریکا برای حل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین اشاره کرد.

دیمیتریف در گفت‌و‌گو با «شبکه اول» تلویزیون روسیه گفت: «گفت‌وگوی میان رئیس‌جمهور پوتین و ترامپ که تمام جهان آن را دنبال می‌کند، هم برای حل مناقشه اوکراین و هم برای توسعه روابط روسیه و آمریکا، از جمله در عرصه اقتصادی، بسیار مهم است.»

محور‌های مذاکرات و نتایج دیدار پوتین و ترامپ از زبان اوشاکوف

یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه در امور بین‌الملل نیز یادآور شد که دیدار ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ به‌خوبی برگزار شد و دو طرف درباره مسائل مربوط به حل‌وفصل مناقشه اوکراین و روابط دوجانبه گفت‌وگوی خوبی داشتند. وی تأکید کرد که در این دیدار اظهارات بسیار مهمی مطرح نشد و طرفین در واقع در حال آماده شدن برای نشست سه‌جانبه رهبران روسیه، چین و آمریکا هستند.

دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا صبح امروز، پنجشنبه در مرکز تبادلات بین‌المللی شن‌ژن، محل اصلی برگزاری اجلاس سران اپک برگزار شده و حدود ۴۰ دقیقه طول کشید. اوشاکوف یادآور شد که این دیدار ماهیتی مقدماتی داشت و با هدف آماده‌سازی برای اجلاس سه‌جانبه روسیه، چین و آمریکا برگزار شد. وی توضیح داد: «این دیدار جنبه مقدماتی و آماده‌سازی برای نشست سه‌جانبه داشت. هیچ‌یک از طرفین اظهارات چندان مهمی مطرح نکردند، زیرا ما در حال آماده شدن برای مهم‌ترین رویداد، یعنی نشست سه‌جانبه هستیم.»

وی در ارزیابی کلی از نتیجه مذاکرات نیز گفت: «دیدار خوبی بود. درباره مسائل مربوط به آماده‌سازی نشست سه‌جانبه و برخی موضوعات مرتبط با روابط دوجانبه گفت‌و‌گو شد و طبیعتاً مسائل مربوط به حل‌وفصل مناقشه اوکراین نیز مستقیماً مطرح بود.»

اوشاکوف درباره روحیه پوتین پس از پایان مذاکرات با همتای آمریکایی خود نیز گفت که پوتین با روحیه‌ای بسیار عالی از این دیدار خارج شد و از این دیدار رضایت داشت. به گفته او، پوتین و ترامپ ممکن است در جریان اجلاس شنژن چند بار و در قالب‌های مختلف با یکدیگر گفت‌و‌گو کنند.