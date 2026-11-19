منابع خبری از حمله موشکی نیرو‌های مسلح یمن به مناطق جنوبی عربستان سعودی و شنیده شدن صدای انفجار‌های شدید در اب‌ها و خمیس‌مشیط خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از الشرق الاوسط، در همین حال، ائتلاف سعودی مدعی شد چهار فروند موشک بالستیک شلیک‌شده از یمن به سمت مناطق جنوبی این کشور را رهگیری و منهدم کرده است.

همچنین گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار‌های مهیب در شهر اب‌ها و هدف قرار گرفتن شهر خمیس‌مشیط در جریان این حملات حکایت دارد.

ائتلاف سعودی روز پنجشنبه همچنین ادعا کرد دو سکوی پرتاب موشک‌های بالستیک را در استان‌های صعده و ذمار یمن منهدم کرده است.

بر اساس بیانیه ائتلاف، با یک تهدید موشکی دیگر که ریاض پایتخت عربستان را هدف قرار داده بود نیز مقابله شده است.

در همین رابطه، خبرگزاری رویترز با اشاره به افزایش تنش‌ها میان عربستان سعودی و نیرو‌های مسلح یمن طی هفته‌های اخیر گزارش داد که حملات موشکی و پهپادی به فرودگاه‌ها، بنادر و تأسیسات نفتی عربستان افزایش یافته است.

این خبرگزاری همچنین گزارش داد ریاض در هفته‌های اخیر به یکی از اهداف حملات تبدیل شده و فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و یک ساختمان اداری متعلق به شرکت نفتی آرامکو در مرکز پایتخت نیز هدف حملات اخیر قرار گرفته‌اند.

عربستان سعوی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور فقیر کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره گرفت و متعاقب آن عربستان اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح مواجه شد و در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند به پیروز‌های بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیر‌های کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد.

نیرو‌های ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.