رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بر لزوم حمایت از برند‌های ایرانی در بازار‌های بین‌المللی تأکید کرد و گفت: در صورت کپی‌برداری، جعل عنوان یا تعرض به مالکیت معنوی برند‌های ایرانی در خارج از کشور، دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت باید برای پیگیری و صیانت از حقوق صاحبان برند وارد عمل شوند.

جوان آنلاین: نصرالله پژمانفر در همایش ملی برند و دومین جایزه ملی ویژند ایران، گفت: برند حاصل سال‌ها تلاش، کیفیت و اعتبار یک کسب‌وکار است و حمایت از آن نباید صرفاً به برگزاری همایش و اهدای تندیس محدود شود.

به گزارش ایسنا، وی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از برند‌های ملی با اشاره به نقش سازمان توسعه تجارت در برگزاری رویداد‌های تقدیر از برند‌ها اظهار کرد: فعالانی که با وجود مشکلات اقتصادی و موانع متعدد توانسته‌اند نام ایران را در عرصه تولید و تجارت بین‌المللی مطرح کنند، شایسته حمایت ویژه هستند. باید برای برند‌های برگزیده مسیری ویژه و تسهیل‌شده در دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود تا پس از دریافت عنوان برند برتر، همچنان با موانع اداری و سازمانی گذشته مواجه نباشند.

پژمانفر افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی با وجود سابقه درخشان و دریافت جوایز متعدد، همچنان برای دسترسی به مدیران و مسئولان و پیگیری مشکلات خود با دشواری مواجه‌اند. تقدیر از برند‌ها باید به امتیاز و حمایت واقعی منجر شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تأکید بر ضرورت صیانت از اعتبار و مالکیت معنوی برند‌ها تصریح کرد: اعتبار یک کسب‌وکار حاصل سال‌ها تلاش است و کوتاهی دستگاه‌های اجرایی، تصمیمات نادرست یا مداخلات دیگران نباید به اعتبار تولیدکنندگان و صاحبان برند آسیب بزند.

وی همچنین بر لزوم حمایت از برند‌های ایرانی در بازار‌های بین‌المللی تأکید کرد و گفت: در صورت کپی‌برداری، جعل عنوان یا تعرض به مالکیت معنوی برند‌های ایرانی در خارج از کشور، دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت باید برای پیگیری و صیانت از حقوق صاحبان برند وارد عمل شوند.

پژمانفر با اشاره به مسئولیت نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: این کمیسیون آماده بررسی شکایت فعالان اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی و پیگیری کوتاهی‌های احتمالی است. صاحبان برند می‌توانند مشکلات خود را به‌صورت مکتوب به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارسال کنند تا موضوع از طریق کارشناسان و مراجع مربوط بررسی و پیگیری شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور گفت: فعالان اقتصادی با وجود همه مشکلات، برای جمهوری اسلامی ایران اعتبار و افتخار آفریده‌اند و وظیفه حاکمیت است که با تمام ظرفیت از تلاشگران اقتصادی حمایت کند و زمینه تداوم موفقیت آنها را فراهم سازد.