جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «اینترفکس»، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که این نهاد به دلیل ماهیت فنی مأموریت خود نمی‌تواند مسئولیت حملات به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیه را متوجه یکی از طرف‌های مناقشه کند.

به گزارش تسنیم، گروسی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «در اینجا ملاحظات سیاسی و فنی وجود دارد. من از جنبه‌های فنی شروع می‌کنم. مسئله این است که ما تحلیلگران سیاسی نیستیم که بتوانیم نظرات خود را مطرح کنیم. ما یک نهاد بین‌المللی متشکل از ناظران هستیم و هنگامی که درباره موضوعی اظهارنظر می‌کنیم، باید امکان راستی‌آزمایی مستقل آن شرایط را داشته باشیم.»

به گفته مدیرکل آژانس، وظیفه این نهاد اطلاع‌رسانی سریع به افکار عمومی جهان درباره حوادث فنی و حملات، از جمله مواردی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌تواند به‌طور مستقل آنها را راستی‌آزمایی کند. با این حال، گروسی تأکید کرد که آژانس قصد ندارد وارد اتهام‌زنی‌های متقابل طرف‌های درگیر شود.

یوگنیا یاشینا، مدیر ارتباطات نیروگاه هسته‌ای زاپروژیه در اواخر اکتبر اعلام کرده بود که سال ۲۰۲۶ از لحاظ گستردگی و شدت حملات به این نیروگاه و شهر انرگودار، سالی بی‌سابقه بوده است. به گفته وی، در برخی روز‌ها تعداد حملات از ۵۰ تا ۶۰ مورد در شبانه‌روز فراتر رفته و از ماه آوریل تاکنون، ۱۲ نفر از کارکنان نیروگاه بر اثر این حملات جان خود را از دست داده‌اند.

گروسی نیز در اوایل ماه نوامبر حملات مرگبار علیه کارکنان نیروگاه هسته‌ای زاپروژیه را به‌شدت محکوم کرده و به‌صورت کلی خواستار توقف فوری این حملات شده بود. وی تأکید کرد که کارکنان نیروگاه باید بتوانند بدون تحمل فشار روانی و ترس، به وظایف خود عمل کنند.

آمادگی نیروگاه هسته‌ای زاپروژیه برای استقبال از گروسی

دفتر مطبوعاتی نیروگاه هسته‌ای زاپروژیه اعلام کرد که این نیروگاه آمادگی پذیرش رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آلکسی فراپونتوف، معاون احتمالی آینده وی را دارد.

در بیانیه این نیروگاه آمده است: «ما برای بازدید مقامات ارشد و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نیروگاه هسته‌ای زاپروژیه آمادگی داریم. تصمیم درباره اینکه چه کسی و در چه زمانی از نیروگاه بازدید کند، از سوی آژانس و با هماهنگی روسیه اتخاذ می‌شود. ما نیز به نوبه خود آماده‌ایم با رعایت تمامی تشریفات لازم و به شرط تأمین امنیت بازدید، از نمایندگان آژانس استقبال کنیم، پیامد‌های حملات را به آنها نشان دهیم و اقداماتی را که برای بهره‌برداری ایمن از نیروگاه انجام می‌دهیم، تشریح کنیم.»

بر اساس اعلام مسئولان نیروگاه زاپروژیه، به احتمال زیاد آخرین جابه‌جایی گروه کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۲۶ در حال انجام است. دفتر مطبوعاتی نیروگاه در این‌باره توضیح داد: «انتظار می‌رود جابه‌جایی بعدی کارشناسان آژانس در آینده نزدیک انجام شود. جابه‌جایی قبلی در تاریخ ۱۸ سپتامبر صورت گرفت. معمولاً گروه‌های کارشناسی، در صورت مساعد بودن شرایط، تقریباً هر دو ماه یک‌بار جایگزین می‌شوند. جابه‌جایی پیش رو احتمالاً آخرین مورد در سال جاری خواهد بود و جابه‌جایی بعدی در اوایل سال ۲۰۲۷ انجام می‌شود.»

مسئولان نیروگاه افزودند که زمان دقیق جابه‌جایی کارشناسان به شرایط موجود و امکان تضمین امنیت این افراد در این فرایند بستگی خواهد داشت.

پیش‌تر آلکسی لیخاچف، رئیس شرکت دولتی «روس‌اتم»، اعلام کرده بود که طبق برنامه، سی‌وهفتمین گروه کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تا پایان روز ۱۸ نوامبر وارد نیروگاه هسته‌ای زاپروژیه شود. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین نیز گفته بود که سفر گروسی به این نیروگاه تا پایان سال جاری بعید به نظر می‌رسد.