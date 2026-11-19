جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با پیش‌بینی بارش باران و وزش باد شدید موقت، مه و در ارتفاعات و نواحی سردسیر بارش برف اعلام کرد: این شرایط جوی، پنج‌شنبه (۲۸ آبان) در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، شمال همدان، جنوب شرق لرستان، شمال غرب چهارمحال و بختیاری، شمال شرق خوزستان، قزوین، البرز، تهران، مرکز و جنوب اردبیل، ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران و هرمزگان و همچنین جمعه (۲۹ آبان) در گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، ارتفاعات استان‌های مازندران، البرز، تهران و سمنان دور از انتظار نیست.

اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، احتمال لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودرو‌ها بویژه در گردنه‌های کوهستانی به سبب بارش برف و یخ زدگی، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، مه گرفتگی، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، احتمال قطعی برق به ویژه روستاها، وزش باد سرد و نسبتا شدید، تنش سرمایی در بخش کشاورزی، باغداری و دامداری، احتمال ریزش سنگ و رانش زمین بویژه در ارتفاعات برف گیر و احتمال اختلال در تامین و انتقال انرژی به ویژه در مناطق روستایی و مرتفع از مخاطرات این شرایط جوی است.

سازمان هواشناسی به منظور پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، خودداری از سفر‌های غیر ضروری، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، مجهز بودن خودرو‌ها به وسایل زمستانی و سوخت کافی بویژه در نواحی کوهستانی، عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، راهداری و شهرداری‌ها جهت برطرف کردن آب گرفتگی معابر و رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی و اطمینان از عملکرد صحیح دودکش‌ها را توصیه می‌کند.

به گزارش ایسنا، هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.