نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی اعلام کرد: همان‌طور که اکنون دیگر همه باید دریافته باشند، برای حل مسئله ایران، هیچ جایگزینی جز راهکار مبتنی بر مذاکره وجود ندارد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری تاس، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین، گفت که در حال حاضر هیچ چشم‌انداز مشخصی برای ازسرگیری فعالیت‌های نظارتی تمام‌عیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران، در چارچوب موافقت‌نامه پادمانی مرتبط با «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» (NPT)، وجود ندارد.

به گفته نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین، وضعیت مربوط به اجرای پادمان‌ها در ایران «همچنان بسیار پیچیده» است و دلایل آن نیز «کاملاً شناخته‌شده» هستند.

وی در نشستی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این خصوص گفت: آمریکا، به همراه انگلیس، آلمان و فرانسه، در چارچوب شورای حکام آژانس تلاش‌های مستمری انجام داده‌اند تا مسئله ایران را به بن‌بست بکشانند. هیچ راه برون‌رفتی از این بن‌بست کنونی به چشم نمی‌خورد.

به گفته این دیپلمات، تهدید‌های مکرر آمریکا مبنی بر انجام حملات بیشتر علیه زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، کمکی به ازسرگیری فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جمهوری اسلامی نمی‌کند.

وی همچنین از آخرین قطعنامه درباره ایران که در ماه سپتامبر به تصویب شورای حکام رسید انتقاد کرد و آن را اقدامی بیهوده خواند.

میخائیل اولیانوف تأکید کرد که اقدامات فنی به‌تنهایی برای ازسرگیری بازرسی‌های تمام‌عیار کافی نیستند.

به باور وی، پیش از هر چیز باید به ریشه‌های بحران پرداخت؛ بدین معنا که عملیات نظامی متوقف شود و تضمین‌های معتبری از ایالات متحده و اسرائیل گرفته شود مبنی بر اینکه آنها نه از زور استفاده خواهند کرد و نه تهدید به استفاده از آن می‌کنند.

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین، افزود: همان‌طور که اکنون دیگر همه باید دریافته باشند، برای حل این مسئله هیچ جایگزینی جز راهکار مبتنی بر مذاکره وجود ندارد.