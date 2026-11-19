در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۶، تقاضای چین برای نفت خام سریع‌تر از حد انتظار در حال بهبود است و کاهش قیمت نفت، پالایشگاه‌های چینی را ترغیب کرده تا از سهمیه‌های وارداتی اعطا شده توسط دولت استفاده کرده و ذخایری را که طی ماه‌های جنگ تحمیلی علیه ایران کاهش یافته بود، دوباره تکمیل کنند.

جوان آنلاین: موسسات «انرژی اسپکتس» (Energy Aspects) و «اف‌جی‌ای نگسنت‌ای‌سی‌ای» (FGE NexantECA) پیش‌بینی‌های خود را از میزان واردات نفت به چین در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶، به ترتیب به ۱۰.۱ میلیون و ۱۰.۲ میلیون بشکه در روز افزایش داده‌اند و شرکت «ریستاد انرژی» (Rystad Energy) برآورد خود را به ۹.۸ میلیون بشکه در روز رسانده است.

به گزارش ایسنا، این ارقام به میانگین ۱۱.۶ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۵ نزدیک می‌شوند؛ دوره‌ای که چین از قیمت‌های پایین برای ایجاد ذخایر استراتژیک و تجاری بهره برد. این آمار همچنین نشان‌دهنده جهشی قابل‌توجه نسبت به کمترین میزان ثبت‌شده در ماه ژوئن، یعنی ۷.۱۵ میلیون بشکه در روز است.

دیلین وو، استراتژیست در شرکت کارگزاری «پپرستون گروپ» می‌گوید: «تصویر کلی این است که تقاضای چین برای نفت صرفا در حال بهبود پس از جنگ نیست، بلکه ساختار تقاضا نیز در حال تغییر است و این موضوع تکرار الگوی رشد قدیمی را دشوارتر می‌کند. برای سال ۲۰۲۷، به نظر می‌رسد قیمتی که چین می‌پردازد و حجمی که قصد دارد به ذخایر خود اضافه کند، در مقایسه با جهش ناگهانی در مصرف داخلی سوخت، اهمیت بیشتری برای میزان واردات خواهد داشت.»

در واقع، تقاضای داخلی همچنان ضعیف باقی مانده و شواهد بسیاری از کاهش تمایل به استفاده از سوخت‌های متعارف حکایت دارد.

گلدمن ساکس برآورد می‌کند که تقاضای چین برای بنزین و گازوئیل در سپتامبر، حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از مدت مشابه در سال قبل بوده است. این بانک آمریکایی پیش‌بینی می‌کند که با جایگزینی خودرو‌ها و کامیون‌های برقی در جاده‌ها، بیش از نیمی از این کاهش تقاضا همچنان باقی خواهد ماند. تنها نقطه امیدوارکننده ممکن است در بخش پتروشیمی باشد که کاهش موجودی ذخایر، مشهود بوده است.

همچنین، مهلت برخی مجوز‌های دولتی — از جمله مجوز‌های واردات نفت خام برای پالایشگاه‌های مستقل — رو به پایان است و برخی از آنها در تلاشند تا پیش از پایان سال از این مجوز‌ها استفاده کنند. از سوی دیگر، اختصاص سهمیه‌های بیشتر برای صادرات سوخت، به پالایشگاه‌ها امکان می‌دهد تا محصولات مازاد خود را به خارج از کشور صادر کرده و سطح ظرفیت عملیاتی خود را حفظ کنند. به گفته «اِما لی»، تحلیلگر ارشد بازار چین در شرکت ورتکسا، استفاده پالایشگاه‌ها از سهمیه‌های باقی‌مانده‌شان می‌تواند در ماه‌های نوامبر و دسامبر، میزان پالایش نفت را حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

اما محرک اصلی، نگرانی همیشگی پکن در مورد امنیت انرژی بوده است. بر اساس گزارش موسسه «انرژی اسپکتس»، تنها در اکتبر، ۱۳ میلیون بشکه نفت — معادل حدود ۴۱۰ هزار بشکه در روز — به ذخایر موجود افزوده شده است.

«جیانان سان»، تحلیلگر موسسه «انرژی اسپکتس»، می‌گوید اگر قیمت‌ها همچنان در سطوح پایین‌تری باقی بمانند، این روند در هفته‌ها و ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت؛ به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود در نوامبر بیش از ۸۸۰ هزار بشکه در روز و در ماه پس از آن، ۶۵۰ هزار بشکه در روز به ذخایر افزوده شود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، «اریکا داونز»، پژوهشگر ارشد در مرکز سیاست جهانی انرژی دانشگاه کلمبیا، می‌گوید: «جایگزینی ذخایر نفتی که در دوران جنگ مصرف شده‌اند، احتمالا موجب افزایش واردات چین خواهد شد.»