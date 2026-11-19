مراسم تشییع پیکر آیت‌الله وحید خراسانی از صبح امروز با حضور پرشمار مردم و عزاداران از مدرسه آیت‌الله خویی به سمت حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است و فرمانده انتظامی مشهد و رئیس پلیس راهور استان از تأمین امنیت کامل مراسم و اعمال محدودیت ترافیکی در مسیر‌های منتهی به حرم خبر دادند.

سرهنگ علیرضا حسینعلی‌زاده در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت‌الله وحید خراسانی در مشهد در گفت‌و‌گو با خبرنگار اظهار کرد: پیش از برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت‌الله وحید خراسانی، نشست‌های لازم با همکاران انتظامی برگزار و تمهیدات انتظامی و ترافیکی برای مدیریت مراسم پیش‌بینی شد. مسیر تشییع از مدرسه آیت‌الله خویی تا حرم مطهر رضوی تعیین شده و نیرو‌های انتظامی برای تأمین امنیت و مدیریت ترافیک در طول مسیر مستقر شدند.

فرمانده انتظامی مشهد با اشاره به حضور پرشمار مردم در این مراسم بیان کرد: مراسم در نهایت امنیت و آرامش برگزار و پیکر مطهر برای ادامه مراسم به حرم مطهر رضوی منتقل شده است.

اعمال محدودیت‌های ترافیکی در مسیر‌های منتهی به حرم مطهر رضوی

سرهنگ محسن موسی‌آبادی- رئیس پلیس راهور خراسان رضوی نیز با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله وحید خراسانی به ایسنا گفت: پلیس راهور و مجموعه انتظامی مشهد تمهیدات لازم را برای برگزاری منظم و باشکوه این مراسم پیش‌بینی کردند.

وی افزود: محدودیت‌های ترافیکی در محدوده‌هایی از جمله مسیر تقاطع خسروی تا تقاطع شهدا، خیابان شیرازی از میدان شهدا تا حرم مطهر رضوی و همچنین در طول خیابان اندرزگو اعمال شد تا مراسم با نظم برگزار شود و عزاداران بتوانند با آرامش به حرم مطهر مشرف شوند.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی خاطرنشان کرد: پس از رسیدن جمعیت به حرم مطهر، محدودیت‌های ترافیکی به‌تدریج برداشته خواهد شد تا از ایجاد گره ترافیکی در سایر مسیر‌ها جلوگیری شود.

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا، مراسم تشییع پیکر آیت‌الله وحید خراسانی از محدوده تقاطع خسروی به سمت حرم مطهر رضوی با حضور پرشمار عزاداران در حال برگزاری است.