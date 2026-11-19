سخنگوی حماس ازسرگیری عملیات‌های نظامی رژیم صهیونیستی در نوار غزه را نشانه به اعتنایی آشکار این رژیم به شرکت‌کنندگان نشست شرم‌الشیخ دانست و تاکید کرد که برای مقابله با آن باید قطعنامه‌های اجلاس سران عرب اجرا شوند.

جوان آنلاین: حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس امروز پنج‌شنبه در واکنش به عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در نوار غزه اظهار کرد: تداوم عملیات دشمن در مرکز غزه، در واقع ادامه نقض سیستماتیک توافق آتش‌بس است.

سخنگوی حماس گفت: دشمن با همدستی کامل دولت (دونالد) ترامپ و (نیکولای) ملادینوف، نماینده آن که در آخرین بیانیه‌اش موضع این رژیم را اتخاذ کرد، به تجاوزات خود ادامه می‌دهد.

حازم قاسم تاکید کرد: عملیات رژیم صهیونیستی در مرکز نوار غزه، به منزله بی‌اعتنایی آشکار اسرائیل به کشور‌هایی است که در نشست شرم الشیخ درباره صلح در غزه شرکت کردند.

او در پایان نیز گفت: هدف واقعی دشمن از تشدید تنش در غزه، در واقع این است که آنچه از نوار غزه باقی مانده را در راستای اجرای طرح آوارگی نابود کند، طرحی که لازم است برای مقابله با آن، قطعنامه‌های اجلاس سران عرب اجرا شوند.

ارتش اشغالگر صهیونیستی روز چهارشنبه اولین عملیات نظامی خود از زمان برقراری آتش‌بس در غزه از اکتبر ۲۰۲۵ را در مرکز نوار غزه آغاز کرد.

بر اساس گزارش‌ها، تانک‌های این ارتش به سمت خیابان صلاح الدین در مرکز نوار غزه حرکت کردند و همزمان یک حمله هوایی علیه شهرک المغراقه در شمال اردوگاه النصیرات انجام شد.

یک منبع در بیمارستان العوده نیز از شهادت یک فلسطینی و زخمی شدن چند تن دیگر در این حمله هوایی خبر داد.