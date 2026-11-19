بهای آتی نفت برنت با رشد ۰٫۱۸ درصدی به ۹۲٫۱۲ رسید، در حالی که نفت آمریکا، نفت موربان، گاز طبیعی، بنزین و نفت گرمایشی افت کردند.

جوان آنلاین: بهای قرارداد‌های آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با افت ۰٫۰۵ واحدی، معادل ۰٫۰۶ درصد، به ۸۳٫۲۱ رسید. در مقابل، قیمت قرارداد‌های آتی نفت خام برنت با افزایش ۰٫۱۷ واحدی، معادل ۰٫۱۸ درصد، به ۹۲٫۱۲ رسید.

در معاملات فیزیکی نفت خام موربان، قیمت با کاهش ۰٫۲۹ واحدی، معادل ۰٫۳۲ درصد، به ۹۱٫۱۰ رسید. بهای قرارداد‌های آتی گاز طبیعی نیز با افت ۰٫۰۱۹ واحدی، معادل ۰٫۵۶ درصد، به ۳٫۳۵۳ رسید. در متن ارسالی، عبارت «برای مشاهده بیش از ۱۵۰ قیمت جهانی نفت اینجا کلیک کنید» نیز آمده، اما نشانی پیوند درج نشده است.

بهای قرارداد‌های آتی بنزین با کاهش ۰٫۰۰۲ واحدی، معادل ۰٫۰۹ درصد، به ۲٫۴۸۰ رسید. قیمت قرارداد‌های آتی نفت گرمایشی نیز با افت ۰٫۰۴۳ واحدی، معادل ۱٫۰۸ درصد، به ۳٫۹۲۹ رسید.

قیمت قرارداد‌های آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت میدلند (WTI Midland) با کاهش ۲٫۷۹ واحدی، معادل ۳٫۲۳ درصد، به ۸۳٫۶۷ رسید. قیمت مرجع سبد نفتی اوپک نیز با افت ۲٫۸۸ واحدی، معادل ۳٫۲۲ درصد، به ۸۶٫۴۵ رسید. قیمت مرجع سبد نفتی هند هم با کاهش ۱٫۸۲ واحدی، معادل ۱٫۹۶ درصد، به ۹۰٫۹۲ رسید.