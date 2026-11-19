بانک مرکزی اروپا هشدار داد افزایش بدهی عمومی و رونق استقراض برای تامین مالی زیرساخت‌های هوش مصنوعی، بازار‌های مالی منطقه یورو را در برابر زیان‌های ناگهانی آسیب‌پذیرتر کرده است.

جوان آنلاین: بوریس وویچیچ - معاون بانک مرکزی اروپا - همزمان با انتشار گزارش نوامبر این بانک درباره ثبات مالی گفت: با توجه به تداوم نااطمینانی‌های ژئواکونومیک و افزایش مواجهه با هوش مصنوعی، خطرات تهدیدکننده ثبات مالی منطقه یورو همچنان در سطح بالایی قرار دارند.

بانک مرکزی اروپا اعلام کرد: خوش‌بینی به هوش مصنوعی به رشد بازار‌های سهام در سراسر جهان کمک کرده است، اما قیمت سهام اکنون بر اساس انتظاراتی از رشد بسیار چشمگیر سود شرکت‌ها تعیین می‌شود و رقابت با مدل‌های ارزان‌تر هوش مصنوعی یا دشواری تامین منابع مالی برای ساخت مراکز داده می‌تواند این انتظارات را زیر سوال ببرد.

با افزایش استقراض شرکت‌های فناوری برای تامین مالی این توسعه، بازنگری در برآورد بازده سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی می‌تواند علاوه بر سهامداران، دارندگان اوراق قرضه این شرکت‌ها را نیز متضرر کند. بر اساس نتایج این گزارش، بانک‌های منطقه یورو تا ژوئن متعهد به تامین ۲۴.۳ میلیارد یورو (معادل ۲۶.۶ میلیارد دلار) منابع مالی برای ۱۶۵ شرکت بزرگ فعال در زنجیره تامین هوش مصنوعی و شرکت‌های تابعه آنها شده بودند و از این میزان، ۱۱ میلیارد یورو از تسهیلات تعهد شده هنوز دریافت نشده بود.

افزایش هزینه استقراض دولت‌های منطقه یورو

بسیاری از دولت‌های منطقه یورو اکنون با بالاترین هزینه‌های استقراض از زمان بحران بدهی دولتی در ۲۰۱۲ مواجه هستند. بر اساس گزارش بانک مرکزی اروپا، در فرانسه سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق قرضه دولتی این کشور، بازدهی بالاتری مطالبه کرده‌اند که نشان‌دهنده نگرانی‌های خاص درباره وضعیت این کشور است، هرچند معاملات همچنان به‌صورت منظم ادامه داشته است.

این بانک اعلام کرد: اجرای اصلاحات مالی و کاهش کسری بودجه در اقتصاد‌های دارای بدهی بالا مدت‌ها است به تعویق افتاده و باید هرچه زودتر انجام شود. افزایش هزینه پرداخت بهره بدهی‌ها، فضای مالی دولت‌ها را برای مقابله با شوک‌های اقتصادی محدودتر می‌کند و این در حالی است که اختلال در عرضه انرژی نیز فشار بر دولت‌ها برای کمک به خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها در پرداخت هزینه‌هایشان را افزایش داده است.

در این گزارش همچنین تاکید شده است که ترکیب خریداران بدهی‌های دولتی اهمیت دارد. صندوق‌های پوشش ریسک که برای معامله اوراق قرضه دولتی از منابع استقراضی استفاده می‌کنند، فعالیت خود را در بازار‌های اروپا افزایش داده‌اند. در صورت افت شدید قیمت اوراق، این صندوق‌ها می‌توانند روند کاهش قیمت‌ها را تشدید و بازدهی اوراق را افزایش دهند آن هم در شرایطی که دولت‌ها برای تامین مالی مجدد بدهی‌های خود به این بازار‌ها نیاز دارند.

سودآوری بانک‌ها همچنان حاشیه امن ایجاد می‌کند

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام بانک‌های منطقه یورو به بالاترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده است و میزان سرمایه و نقدینگی آنان نیز همچنان بسیار بالاتر از الزامات نظارتی قرار دارد. بانک مرکزی اروپا اعلام کرد این ذخایر مالی، بانک‌ها را در موقعیت مناسبی برای تحمل زیان‌های احتمالی قرار می‌دهد.

با این حال، این بانک در برخی وام‌دهندگان غیربانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آسیب‌پذیری‌های بیشتری مشاهده کرده است. صندوقی که با درخواست برداشت سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران مواجه شود، ممکن است تامین مالی کوتاه‌مدت خود از بانک‌ها را متوقف کند. اگر بانک‌ها نیز اعطای تسهیلات به آن صندوق را کاهش دهند، صندوق ممکن است ناچار شود دارایی‌های خود را در بازاری که با افت قیمت مواجه است، به فروش برساند و چنین وضعیتی می‌تواند زیان‌ها را در سراسر نظام مالی گسترش دهد.