ونزوئلا و آمریکا در ادامه روند ازسرگیری روابط دوجانبه، توافق‌نامه همکاری فنی و نظامی امضا کردند؛ توافقی که دلسی رودریگس، رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا، آن را «مهم» خواند و ابراز امیدواری کرد که در خدمت تضمین صلح و آرامش، نه‌تنها در ونزوئلا، بلکه در سراسر نیمکره باشد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری پرنسا لاتینا، گوستاوو گونسالس، وزیر دفاع ونزوئلا، و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، روز چهارشنبه ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) در کاراکاس این توافق‌نامه را امضا کردند.

به گزارش ایرناف دلسی رودریگس رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا امضای توافق‌نامه همکاری فنی و نظامی را اقدامی «فوق‌العاده مهم» در روابط دو کشور ارزیابی کرد؛ روابطی که به گفته وی، پس از تهاجم آمریکا و ربودن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری قانونی ونزوئلا، و همسرش سیلیا فلورس، نماینده مجلس، در سوم ژانویه گذشته (۱۳ دی ۱۴۰۴)، در پنجم مارس ۲۰۲۶ (۱۴ اسفند ۱۴۰۴) از سر گرفته شد.

رودریگس با اشاره به شرایط دشواری که مردم ونزوئلا در این دوره پشت سر گذاشته‌اند، گفت ۲ دولت به لطف بلوغ سیاسی و ژئوپلیتیکی خود توانستند لحظات «بسیار دشوار و سخت» برای مردم را به «فضایی فوق‌العاده برای همکاری و منافع متقابل کشورهای‌مان» تبدیل کنند.

وی ازسرگیری همکاری‌های فنی و نظامی را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت این اقدام امکان تقویت دوباره آموزش نیرو‌های مسلح ملی بولیواری، بهبود تجهیزات عملیاتی و دسترسی به فناوری‌های جدید را فراهم می‌کند.

رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا این همکاری را برای مقام‌های نظامی «بسیار سودمند» توصیف کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم آن را به بهترین سطوح خود برسانیم تا با تهدید‌های مشترک مقابله کنیم.

رودریگس همچنین تأکید کرد همکاری‌های دوجانبه باید در خدمت تضمین صلح و آرامش، نه‌تنها در ونزوئلا، بلکه در سراسر نیمکره باشد.

اشاره رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا به توافق نفتی با آمریکا

رودریگس در بخش دیگری از سخنان خود به توافق دوجانبه نفتی میان ونزوئلا و آمریکا اشاره کرد و آن را توافقی تاریخی دانست که هر دو ملت از منافع آن بهره‌مند می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از این توافق گفت: برای کسانی که قصد دارند توافقی با این ابعاد را مورد حمله قرار دهند، جایی برای تنگ‌نظری وجود ندارد.

رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا افزود این توافق به بهبود توسعه بخش انرژی ۲ کشور کمک می‌کند و ثبات انرژی بین‌المللی را تضمین خواهد کرد.

هگست از احیای روابط دیرینه دو کشور سخن گفت

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز در این مراسم از احیای آنچه «روابطی بزرگ» میان دو کشور در سال‌های گذشته خواند، سخن گفت و تأکید کرد که دو طرف اکنون در قالب یک ائتلاف نظامی، بار دیگر این همکاری را به امضا رسانده‌اند.

ونزوئلا و آمریکا توافق‌نامه همکاری فنی و نظامی امضا کردند

استقرار گسترده نیرو‌های پلیس در مرکز کاراکاس همزمان با سفر هگست

خبرگزاری پرنسا لاتینا گزارش داد سفر وزیر جنگ آمریکا به ونزوئلا در شرایطی انجام شد که از ساعات اولیه صبح، نیرو‌های پلیس به‌طور گسترده در مرکز کاراکاس مستقر شده بودند.

منابع رسمی اعلام کردند هگست در جریان حضور خود در خاک ونزوئلا، برنامه کاری مهمی را دنبال خواهد کرد که هدف آن ارزیابی توافق‌های همکاری در حال اجرا در بخش‌های راهبردی و مهم برای هر دو کشور است.

بر پایه این گزارش، توافق‌نامه همکاری فنی و نظامی آمریکا و ونزوئلا در تالار سیمون بولیوار کاخ میرافلورس، مقر دولت ونزوئلا، در حضور رئیس‌جمهوری موقت این کشور، اولیور بلانکو، وزیر امور خارجه و شماری دیگر از نمایندگان قوه مجریه به امضا رسید.

رئیس‌جمهوری بولیواری ونزوئلا در سخنانی، از مقام ارشد آمریکایی و هیات همراه وی استقبال کرد. این هیات شامل مارک روزولت، معاون وزیر جنگ؛ جوزف هومیر، معاون دستیار وزیر؛ ریکی بوریا، رئیس دفتر و پاتریک ویور، معاون رئیس دفتر بود.

همچنین دریابان جان وید، مشاور ارشد نظامی؛ تامی رادابا، مشاور ارشد؛ جان برت، کاردار سفارت آمریکا؛ سرهنگ ایان موری، وابسته دفاعی و کریستوفر مورهاوس، مشاور سیاسی، از دیگر مقام‌های حاضر در این هیات بودند.