جوان آنلاین: کاهش تقاضا و افزایش فروش ناشی از فعال شدن حد ضرر سرمایه‌گذاران، فشار بر قیمت این رمزارز را تشدید کرده است و هرچند قیمت بیت‌کوین به زیر میانگین بهای خرید سرمایه‌گذاران رسیده، این موضوع به معنای پایان روند نزولی نیست.

«کریپتوکوانت» همچنین اعلام کرد: بیت‌کوین پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود در سطح ۷۲ هزار و ۹۰۰ دلار و میانگین متحرک ۳۶۵ روزه در سطح ۷۵ هزار و ۹۰۰ دلار معامله می‌شود. قیمت بیت‌کوین روز یکشنبه ۱۵ نوامبر به حدود ۶۱ هزار دلار رسید که پایین‌ترین سطح آن در چهار ماه گذشته بود و هنگام انتشار این مطلب در محدوده ۶۳ هزار و ۶۹۶ دلار و ۳۷ سنت دلار معامله می‌شد.

خولیو مورنو، مدیر بخش پژوهش «کریپتوکوانت» گفت: معامله شدن بیت‌کوین پایین‌تر از هر دو میانگین متحرک نشان‌دهنده بازگشت فنی این رمزارز به مرحله نزولی بازار است. این میانگین‌های متحرک در دوره صعودی بازار نقش سطح حمایتی را ایفا می‌کردند، اما اکنون به سطوح مقاومتی تبدیل شده‌اند. وی افزود: تا زمانی که بیت‌کوین نتواند دوباره از این سطوح عبور کند، حفظ بازگشت قیمتی قدرتمند دشوار خواهد بود.

تقاضا برای بیت‌کوین نیز هنوز نشانه‌ای از اصلاح نشان نداده است. تغییر ۳۰ روزه مجموع تقاضا در بازار‌های نقدی و قرارداد‌های آتی دائمی به کمتر از منفی ۴۰۰ هزار بیت‌کوین رسیده که پایین‌ترین سطح از اوایل جولای تاکنون است.

مورنو تاکید کرد پیش از شکل‌گیری هرگونه روند اصلاح پایدار، روند کاهش تقاضا باید متوقف شود. نخستین نشانه مثبت زمانی ظاهر خواهد شد که رشد مجموع تقاضا به سمت صفر حرکت کند که باید عمدتا ناشی از خرید در بازار نقدی و نه افزایش معاملات اهرمی جدید باشد.

همزمان با افت قیمت، میزان فروش ناشی از فعال شدن حد ضرر نیز افزایش یافته است. زیان خالص تحقق‌یافته روزانه به ۲۵ هزار و ۸۰۰ بیت‌کوین رسید که بالاترین میزان از ۱۳ جولای تاکنون محسوب می‌شود. «کریپتوکوانت» اعلام کرد: فشار نزولی بر قیمت فقط ناشی از نقد شدن موقعیت‌های معاملاتی اهرمی نبوده، بلکه فروش دارایی از سوی دارندگانی که زیان خود را محقق کرده‌اند نیز در این روند نقش داشته است. شاخص امتیاز صعودی «کریپتوکوانت» که معیاری برای سنجش قدرت بازار محسوب می‌شود، همچنان در محدوده «نزولی شدید» قرار دارد و امتیاز آن از ۱۰۰، فقط ۱۰ است.

اکنون بیت‌کوین وارد محدوده‌ای شده است که «کریپتوکوانت» آن را «محدوده قیمتی پایین‌تر از میانگین خرید» توصیف می‌کند، محدوده‌ای که در آن قیمت رمزارز پایین‌تر از میانگین بهای خرید معامله‌گران قرار دارد. حاشیه سود تحقق‌نیافته معامله‌گران به منفی ۲۰ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از اول جولای تاکنون است.

مورنو گفت: این وضعیت به معنای معامله شدن بیت‌کوین با قیمتی پایین‌تر از میانگین بهای خرید معامله‌گران است، نه اینکه روند نزولی بازار به پایان رسیده باشد. شکل‌گیری کف قیمتی بازار معمولا دست‌کم دو ماه زمان می‌برد.

بر اساس گزارش بلومینگ، «کریپتوکوانت» محدوده ۶۲ هزار تا ۶۵ هزار دلار را به‌عنوان منطقه حمایتی احتمالی برای بیت‌کوین شناسایی کرده است. در این محدوده سرمایه‌گذاران جدید توانسته‌اند فشار فروش دارندگان بلندمدت بیت‌کوین را جذب کنند.

به‌روزرسانی قیمت رمزارز‌ها در روز پنجشنبه

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱-بیت‌کوین

قیمت: ۶۳ هزار و ۶۹۶ دلار و ۳۷ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۴۰ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۳.۳۷ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۱۸۰۶ دلار و ۱۰ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۲۰ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۱.۷۲ درصد کاهش

۳- تتر

قیمت: ۰.۹۹۸۹ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: صفر درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۲ درصد افزایش

۴- بایننس کوین

قیمت: ۵۸۸ دلار و ۶۷ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۴۵ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۲.۴۵ درصد کاهش

۵- یواس‌دی‌کوین

قیمت: ۰.۹۹۹۸ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۶- ریپل

قیمت: ۰.۹۸۲۱ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۱۶ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۵.۴۳ درصد کاهش

۷- سولانا

قیمت: ۷۵ دلار و یک سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۴۶ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۹.۰۷ درصد کاهش

۸- ترون

قیمت: ۰.۳۱۲۷ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۲۴ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱.۲۳ درصد کاهش

۹- هایپرلیکویید

قیمت: ۶۸ دلار و ۲۳ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۶۴ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۳.۷۴ درصد کاهش

۱۰- زی‌کش

قیمت: ۹۴۱ دلار و ۹۵ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۷۴ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۳.۶۹ درصد کاهش