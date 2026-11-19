جوان آنلاین: سید جواد حسینی در جریان سفر به شهرستان بافق با اشاره به حمایت‌های سازمان بهزیستی از اشتغال مددجویان در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و شرکت‌ها گفت: برای مددجویانی که مشغول کار می‌شوند، بیمه کارفرمایی و خویش‌فرمایی و همچنین حق کارایی در نظر گرفته می‌شود، به‌عنوان مثال برای افراد دارای معلولیت شدید، حق کارایی معادل ۵۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد است.

وی با اشاره به برنامه‌های اشتغال زنان سرپرست خانوار گفت: برای این افراد بین ۳۰ تا ۷۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته می‌شود تا بتوانند وسایل مورد نیاز مشاغلی مانند خیاطی را تهیه کنند و سازمان فنی و حرفه‌ای نیز آموزش‌های رایگان ارائه می‌دهد.

براساس گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور، حسینی با اشاره به دستاورد‌های سازمان بهزیستی در حوزه غربالگری و پیشگیری از معلولیت‌ها گفت: تاکنون ۶۴ میلیون مورد غربالگری انجام شده و میزان تنبلی چشم از چهار درصد به یک و نیم درصد کاهش داده شده؛ همچنین ۵۵۰ هزار نفر از نابینایی نجات یافته‌اند.