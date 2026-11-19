جوان آنلاین: در ادامه واکنش‌ها به احکام سیاسی و سنگین رژیم آل خلیفه علیه ده‌ها عالم دینی از جمله آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین، در چارچوب سیاست‌های جنایتکارانه و سرکوبگرانه این رژیم، گروه‌های معارض بحرینی با صدور بیانیه جدیدی اعلام کردند: نیرو‌های معارض بحرینی همچنان به رصد و مشارکت در مقابله با واقعیت سیاسی غم‌انگیز در بحرین ادامه می‌دهند و معتقدند که تلاش‌های رژیم آل خلیفه برای تحمیل مشروعیت از دست رفته خود در جبهه داخلی بر دو ستون استوار است: مشت آهنین و حمایت خارجی.

به گزارش تسنیم، معارضان بحرینی تاکید کردند که، اما این سیاست سرکوبگرانه تنها منجر به تعمیق شکاف میان جامعه بحرین و رژیم حاکم خواهد شد و نتیجه آن، نقطه بی‌بازگشتی است که منجر به تغییر اساسی می‌شود.

رژیم آل خلیفه با این احکام سیاسی صادر شده علیه علمای برجسته شیعه، به ویژه آیت‌الله شیخ عیسی احمد قاسم (حفظه الله)، رفتار فرقه‌ای نفرت‌انگیز خود را تقویت کرده و مسیر رویارویی وجودی را به جای همزیستی و به رسمیت شناختن دیگری برگزیده است.

بر اساس این بیانیه، نیرو‌های معارض بحرینی، با توجه به اوضاع سیاسی آشفته داخلی و شرایط بی‌ثبات منطقه‌ای، موضع خود را در مورد تعدادی از مسائل مهم به شرح زیر برجسته می‌کنند:

- اول: آنها بر اهمیت بیانیه صادر شده توسط حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم (حفظه الله) در ۱۶ نوامبر و لزوم اجرای عملی مفاد آن تأکید می‌کنند و به مقامات رژیم آل خلیفه درباره عواقب این سیاست‌های سرکوبگران هشدار داده و از آنها می‌خواهند که مسیر گمراهانه و اتکای خود به حمایت خارجی را رها کنند.

-دوم، ما از مردم بحرین به خاطر مواضع شرافتمندانه و اعتراضات مداومشان در همبستگی با همه بازداشت‌شدگان و رد احکام ظالمانه و انتقام‌جویانه صادر شده علیه علما در ۱۶ نوامبر، قدردانی و تشکر می‌کنیم.

ما همچنین بر لزوم ادامه این اعتراضات و ابراز همبستگی با شدت بیشتر، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، در وفاداری به علما و در دفاع از اعتقادات، مناسک مذهبی و هویت فرقه‌ای متمایز که هدف حملات ناعادلانه مقامات آل خلیفه قرار گرفته است، تأکید می‌کنیم.

ما همچنین از همه کسانی که در حمایت از علما و آرمان مردم بحرین، از جمله مراجع دینی، علما، حوزه‌های علمیه، احزاب سیاسی، رهبران و فعالان، چه در داخل و چه در خارج از بحرین، مشارکت داشته‌اند، تشکر می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم که به این همبستگی ادامه دهند.

-سوم، ما هدف قرار دادن و بدنام کردن زنان بحرینی و صدور احکام سنگین و عاری از هرگونه مبنای انسانی علیه اسرای زن را محکوم می‌کنیم. ما عمیقاً نگران رفتار غیر انسانی رژیم آل خلیفه با اسرای زن از جمله «بدور عبد الحمید علی» و صدور حکم علیه او از طریق محاکمه‌ای ناعادلانه هستیم که فاقد ابتدایی‌ترین استاندارد‌های عدالت است.

-چهارم، ما سرکوب‌های مداوم در مناطقی که اعتراضات مسالمت‌آمیز در حال انجام است را زیر نظر داریم و اقدامات نیرو‌های امنیتی کاملاً وحشیانه و سرکوبگرانه است، زیرا آنها مجازات جمعی را بر اساس طبقه‌بندی‌های فرقه‌ای انجام می‌دهند و مناطق شیعه‌نشین را هدف قرار می‌دهند.

این رویکرد سیستماتیک برای سرکوب، پیش از این نیز مورد استفاده قرار گرفته و منجر به نقض‌ها و جنایات وحشتناکی شده است. این امر ایجاب می‌کند که جهان آزاد در کنار مردم مظلوم ما که در معرض این ماشین سرکوب وحشیانه قرار دارند، بایستد و سکوت در برابر چنین بی‌عدالتی غیرقابل قبول است.

به گزارش تسنیم، چند روز قبل، رژیم آل‌خلیفه در ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه خود و بی‌توجه به اعتراضات مردمی، احکام سیاسی و سنگینی را علیه بیش از ۶۰ عالم دینی در بحرین صادر کرد. بر اساس این احکام، به‌جز ۴ نفر که به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند، برای سایر این علما حکم حبس ابد صادر شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، آیت‌الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین، شیخ علی الصددی، شیخ محمود العالی، شیخ علی رحمة و شیخ محمد صنقور و دیگر علمای بازداشتی به حبس ابد محکوم شده‌اند.

همچنین گزارش‌ها حاکی است چهار نفر دیگر از علما به نام‌های المسترشد، فخری، مهدی سهوان و الحفیری به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند.

صدور این احکام سنگین علیه علمای شیعه، در حالی صورت می‌گیرد که مخالفان رژیم آل‌خلیفه آن را بخشی از روند فشار و سرکوب جریان‌های دینی و شخصیت‌های مذهبی در بحرین می‌دانند.