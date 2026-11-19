جوان آنلاین: سرلشکر محسن رضایی ارتحال آیت‌الله وحید خراسانی را تسلیت گفت.

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال مرجع عالیقدر جهان تشیع، فقیه والا مقام، حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی را به محضر مبارک حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عالیقدر تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان و مقلدین و دست پروردگان و به ویژه به بیت شریف و آقازادگان محترم، منصوبین و وابستگان، علی الخصوص آیت الله آملی لاریجانی، صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

آن فقیه وارسته و عالم عامل، عمری را در راه ترویج و نشر معارف حیاتبخش اسلام سپری کرد و کارنامه مششع آن شخصیت ممتاز، در تاریخ پر افتخار مرجعیت شیعه، ماندگار خواهد بود.

حضور دلگرم کننده ایشان در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل و بیانات تأثیرگذار و روشنگرانه آن مرجع گرانمایه در جمع رزمندگان اسلام، جلوه‌ای از نگاه عمیق ایشان به اهمیت حضور مجاهدان در صحنه دفاع از کیان اسلام است.

از درگاه حضرت حق برای آن مرجع والا مقام، علو درجات و برای عموم سوگواران و بازماندگان، صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

محسن رضایی

۲۷ آبان ۱۴۰۵