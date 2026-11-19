مدیرعامل تسلا و اسپیس‌ایکس با ابراز پشیمانی از هزینه ۴۴۶ میلیون دلاری برای حمایت از جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، اضافه کرد: بدون استارلینک کل جبهه اوکراین فرو می‌پاشید.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت‌های تسلا و اسپیس ایکس با حضور برخط در اجلاس «دیل‌بوک» روزنامه نیویورک‌تایمز، درباره نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و جنگ اوکراین اظهارنظر کرد.

به گزارش مهر، وی که برای حمایت از نامزد‌های جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای ۴۴۶ میلیون دلار هزینه کرده بود، اذعان کرد که این مبالغ تاثیر مورد انتظار را نداشت.

ماسک در این باره گفت: جمهوری‌خواهان در این انتخابات آشکارا شکست سنگینی خوردند و به دلیل اینکه این همه پول هزینه کردم و در مقابل نتیجه چندانی به دست نیاوردم، احساس می‌کنم بسیار احمق بوده‌ام.

ایلان ماسک با بیان اینکه نتایج انتخابات نشان داد موفقیت سیاسی در آمریکا صرفا به پول وابسته نیست، افزود که اگر می‌توانست به گذشته بازگردد، مبلغ کمتری هزینه می‌کرد.

مدیرعامل اسپیس‌ایکس همچنین با اشاره به موضوع کی یف و مسکو افزود که زیرساخت‌های ارتباطی اوکراین پس از حملات تا حد زیادی از کار افتاد، اما سامانه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به فعالیت خود ادامه داد.

ماسک با تاکید بر اینکه استارلینک اساس زیرساخت ارتباطی ارتش اوکراین را تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: اگر استارلینک را قطع می‌کردیم، کل جبهه اوکراین بلافاصله فرو می‌پاشید.

وی در پایان خاطرنشان کرد که خدمات استارلینک هرگز قطع نشده است، اما آنها با درخواست ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین برای استفاده از این ماهواره‌ها در عملیات نظامی تهاجمی موافقت نکرده‌اند.