نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپک) در سال ۲۰۲۶ در شهر شنجن چین، در شرایطی برگزار شد که اقتصاد جهانی با چالش‌هایی همچون حمایت‌گرایی تجاری، رقابت‌های ژئوپلیتیکی و تغییر زنجیره‌های تأمین روبه‌رو است؛ نشستی که با تأکید بر گشودگی اقتصادی، نوآوری، ارتباطات منطقه‌ای و توسعه سبز، بر ضرورت تقویت همکاری‌های چندجانبه برای دستیابی به شکوفایی مشترک تأکید کرد.

جوان آنلاین: لی جیانان رئیس دفتر شبکه مرکزی رادیو و تلویزیون چین (CMG) در تهران، در یادداشتی اختصاصی، نوشت: مجموعه نشست‌های سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپک) در سال ۲۰۲۶ با شعار «ساخت جامعه آسیا و اقیانوسیه و همکاری برای تحقق شکوفایی مشترک» و با مشارکت نمایندگان ۲۱ اقتصاد عضو برگزار شد.

به گزارش ایرنا، این نشست در شرایطی که اقتصاد جهانی با نااطمینانی‌های فزاینده و فشار‌های ناشی از تحولات تجاری و سیاسی مواجه است، مسیر تازه‌ای را برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و حفظ پویایی اقتصادی ترسیم کرد.

اهمیت نشست امسال را باید در فضایی ارزیابی کرد که حمایت‌گرایی، محدودیت‌های تجاری و رقابت بر سر فناوری‌های راهبردی، نظام تجارت جهانی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

در چنین شرایطی، منطقه آسیا و اقیانوسیه با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده تولیدی، تجاری و فناورانه، همچنان یکی از مهم‌ترین کانون‌های رشد اقتصاد جهانی به شمار می‌رود. از این منظر، تأکید اجلاس شنجن بر گشودگی، فراگیری و همکاری، گامی مؤثر برای تقویت جایگاه این منطقه در اقتصاد بین‌الملل است.

تقویت تجارت چندجانبه و چشم‌انداز شنجن

یکی از محوری‌ترین موضوعات این اجلاس، تقویت نظام تجاری چندجانبه و پیشبرد روند ایجاد «منطقه آزاد تجاری آسیا و اقیانوسیه» بود. اعضای اَپک با تأکید بر تسهیل مبادلات، کاهش موانع تجاری و تکمیل نقشه راه همکاری در بخش خدمات، خواستار فراهم‌سازی بستری مناسب‌تر برای جریان آزاد کالا، سرمایه و خدمات در منطقه شدند. در همین راستا، تدوین «چشم‌انداز شنجن» و اسناد نهایی اجلاس در حوزه‌های تجارت، ارتباطات و نوآوری، از مهم‌ترین دستاورد‌های این دوره محسوب می‌شود.

حکمرانی هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال

در کنار مباحث تجاری، تحولات فناوری و اقتصاد دیجیتال نیز جایگاه ویژه‌ای در دستورکار اجلاس داشت. گسترش هوش مصنوعی، افزایش نقش داده‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، ضرورت همکاری اقتصاد‌های منطقه را برای تدوین قواعد مشترک و مدیریت مسئولانه فناوری‌های نوین بیش از پیش آشکار کرده است. اعضای اَپک در این نشست پیرامون ارتباطات دیجیتالی، حکمرانی ایمن هوش مصنوعی و مدیریت جریان فرامرزی داده‌ها گفت‌و‌گو کردند. این هم‌افزایی می‌تواند محیطی پویا برای نوآوری ایجاد کند؛ حوزه‌ای که در سال‌های آینده نقشی تعیین‌کننده در رقابت‌پذیری اقتصاد‌ها خواهد داشت.

گذار سبز و امنیت انرژی

توسعه سبز و همکاری‌های انرژی از دیگر محور‌های کلیدی نشست شنجن بود. با توجه به اینکه امنیت انرژی و تغییرات اقلیمی به دو چالش اصلی اقتصاد جهان تبدیل شده‌اند، گسترش بهره‌گیری از انرژی‌های پاک، توسعه صنایع سبز و تقویت هم‌افزایی منطقه‌ای اهمیت فزاینده‌ای یافته است. بر همین اساس، تأکید بر توسعه «جامعه انرژی آسیا و اقیانوسیه» به‌عنوان راهکاری برای تضمین امنیت انرژی و حرکت به سوی توسعه پایدار، در کانون توجه اعضا قرار گرفت.

اتصال زیرساختی و پیوند‌های منطقه‌ای

توسعه ارتباطات منطقه‌ای بخش دیگری از دستورکار اجلاس را تشکیل می‌داد. گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل لجستیک فرامرزی، هماهنگی مقررات و توسعه مبادلات مردمی از جمله اقداماتی است که پیوند میان اقتصاد‌های عضو را مستحکم‌تر می‌کند. تجربه همکاری‌های منطقه‌ای نشان داده است که اتصال زیرساختی در کنار همسویی سیاست‌ها و استانداردها، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تجارت و خلق فرصت‌های جدید اقتصادی ایفا می‌کند.

شنجن؛ ویترین پیوند صنعت و نوآوری

برگزاری این نشست در شهر شنجن نیز از اهمیت نمادین و عملی بالایی برخوردار است. شنجن که طی چند دهه گذشته به یکی از قطب‌های اصلی صنعتی، تجاری و فناورانه چین تبدیل شده، الگویی موفق از تحولات اقتصادی این کشور در مسیر اصلاحات و گشودگی است. شنجنِ امروز با تکیه بر ظرفیت‌های گسترده خود در حوزه نوآوری، تصویری روشن از پیوند توسعه صنعتی با اقتصاد دیجیتال ارائه می‌دهد و میزبانی اجلاس اَپک فرصتی ارزشمند برای معرفی این دستاورد‌ها در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بود.

در نهایت، نشست اَپک ۲۰۲۶ علاوه بر ارائه مجموعه‌ای از اسناد و ابتکار‌های مشترک، بار دیگر بر ضرورت گفت‌و‌گو و تفاهم میان اقتصاد‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه صحه گذاشت. ارائه ۱۴ سند دستاورد از سوی بخش تجاری و تعیین سازوکار‌های تداوم همکاری‌ها در سال ۲۰۲۷، نشان‌دهنده عزم جدی اعضا برای حفظ همگرایی منطقه‌ای است.

در شرایطی که رقابت‌های سیاسی و اقتصادی بر مناسبات بین‌المللی سایه افکنده، حفظ مسیر‌های باز تجاری، توسعه همکاری‌های فناورانه و تقویت ارتباطات منطقه‌ای می‌تواند ضامن ثبات و رشد پایدار باشد.

پیام اصلی اجلاس شنجن آن است که آینده شکوفایی آسیا و اقیانوسیه، بیش از هر چیز به توانایی اقتصاد‌های عضو در عبور از اختلافات، شناسایی منافع مشترک و گسترش همکاری‌های عملی وابسته است؛ رویکردی که نه‌تنها اقتصاد منطقه، بلکه پویایی کل اقتصاد جهانی را تقویت خواهد کرد.